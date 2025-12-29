大灣區專線｜南沙港每月處理逾8萬噸車厘子 最快兩小時運抵批發市場(黃穎芝報道)

【Now新聞台】紅彤彤、大大粒，這股車厘子熱潮令超市人流不斷，還特地在商場門外擺攤吸客，但你又是否知道，同等級別車厘子的價格在兩星期內每2.5公斤189元大跌30元？

羅小姐：「沒有，想吃就買，不會去考慮價格。會注重它的口味，喜歡吃這個水果，到這個時節、到這個時令就去買來吃。」

平常能品嚐到如此新鮮又性價比高的食物，他們功不可沒。目前南沙港單月處理超過8萬噸車厘子，成為其中一個全國車厘子進口集中地。海關稱，水路運輸運送貨量較空運大，配合叉車等物流鏈快速裝卸，供應量提升，令市場價格可以下降，而且還會做多一步，確保貨物可以「搶鮮」送到消費者手上。

南沙海關南沙港冷鏈監管科副科長許波：「在智利車厘子到港口後，開闢進境『綠色通道』，嚴格快速開展植物檢疫和農藥殘留等檢測，縮短實驗室檢測周期，運用智慧審證等智慧海關建設成果，積極探索創新『船邊直提』等通關監管模式，實現了『即到、即查』安全高效通關，確保車厘子進口『管得住、通得快』，最快可以在2小時內運抵廣州江南批發水果市場。」

車厘子作為冬季進口水果的熱門之選，有果商預計這款「貴族水果」的價格去到農曆新年會進一步下降。

果商陳先生：「現在是剛剛多，所以(價格)會走高一點，後面肯定就會再跌下來，但價錢及質量就不是太穩定。」

每年九成以上的智利車厘子出口流向國內市場。果商指，每逢新一批車厘子開櫃到貨，批發價格都會即時降價調整。

海關指，預計農曆新年前，南沙港區將接卸大約20萬噸車厘子，佔全國進口總量約三分之一。

