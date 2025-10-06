大灣區專線｜國慶深圳多個新景點興起 吸引港人北上旅遊

【Now新聞台】內地國慶長假期 ，有人選擇出國旅遊，亦有人選擇留下來過節。像這個新開張的深圳滑雪場，早上未開門已經大排長龍。雪場面積10萬平方米，有5條滑雪道，最長有463米，獲國際滑雪聯合會專業認證，吸引各類滑雪高手一早來滑雪，過一個冰天雪地下的國慶，亦有港人包車來滑雪。

香港遊客：「現在那邊(日本、南韓)還沒有雪，不過如果室內來說，這裡練習是非常好的。這裡交通很方便，它練習挺好的，因為它的纜車很快，一玩完不用等很久。」

深圳市民謝先生：「與所有室內滑雪場比是最好的，特別是現在人少，甚至超過部分室外雪場。」

來滑雪不一定要是滑雪高手，因為只要入來滑雪，就可以進行教練免費30分鐘堂，亦有教練懂廣東話及英語。

「動」的景點不適合，亦有「靜」的景點。同樣在國慶前幾天開幕的，還有大灣區地標級文旅目的地 「灣區之眼」。佔地超過6萬平方米，集合書城、展覽館等於一身，亦有不少打卡位，像這棵玻璃做的智慧之樹，加上旋轉樓梯，預計國慶頭三天有超過20萬人次到訪。

長假期景點人流多，但電影票房就沒有受惠，多部主打國慶檔期的愛國主旋律電影上映。有戲院指，國慶頭兩日，深圳院線票房1千8百萬，41萬人到戲院，相比去年下降3成，本地人減少，港人入座率則超過一半。

戲院經理劉悟：「深圳外地人比較多，今年碰巧是國慶跟中秋，假期重疊，大部分群眾都選擇回老家。我們推出各種針對港客的優惠，包括其他一些港客的服務，例如他如果國語不是很好，需要粵語服務，我們也會要求前台會粵語的專程一對一服務。」

戲院指，留意到戲院的香港電影較受港人歡迎，亦從而增加場次迎合港人。

