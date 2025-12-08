精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
大灣區專線｜《家居產品適老化設計指南》實施 冀推動居家安老
【Now新聞台】家具製造公司設計總監王一迪：「扶手都是盡可能做隱藏式的，這個面是平的，這樣子就不會刮，突出扶手的會刮到腳。」
從事家具設計的王一迪還有另一個身份是新興的職業「適老化改造設計師」，因應內地步入老齡化社會，他的工作還包括評估長者身體狀況、生活習慣及居家環境，設計舒適無障礙的家居。
王一迪：「老年人覺得他老的時候，可能要去住養老院，我們是希望把你家裡的、生活的一些習慣、你的一些經歷，去融入到你這個空間裡面，可能在家具上、櫃體方面。我們所有的角都會做圓角處理，然後在一些床頭、在一些衞生間、客廳，這些長期使用的區域，我們會做一些一鍵報警的處理。」
設計師指，不少長者都喜歡在客廳配置智能機械人控制家中的家具，說一些簡單的指令它都能做到。
民政部數據顯示，中國60歲以上人口已經達到3.2億，其中90%老人選擇居家養老。而《家居產品適老化設計指南》九月一日起實施，明確要求家居產品需符合安全性、易用性、舒適性和智能化標準。
廣州早前舉辦老齡產業博覽會，有超過600間展商參與，當中有展商設計兼顧美感及實用性的「隱形」適老化定製家具，希望產品可以銷售到香港。
參展商：「客戶是到門店去訂櫃子的，就把櫃子拉回香港，去自己安裝的也有。但我們現在就是針對這方面，公司在探討看是走當地門店，還是說走出口貿易，再去定個方向。」
主辦方今年首設跨境養老專區，期望結合兩地科技與政策，推動跨境居家安老。
香港新家園總幹事黃頌：「特別是安老方面，其實都有很多方面的共同標準或者是新的標準，需要政府去推動，因為跨境安老不只是社會服務、一個社會福利，其實更大的是一個前景，它對推動兩地銀髮產業及銀髮經濟的發展，其實都是非常有意義。」
