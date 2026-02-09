大灣區專線｜廣州海心沙科技島匯聚創科力量 助建大灣區國際科技創新中心

【Now新聞台】跟著音樂節拍勁歌熱舞，動作整齊劃一，完全不輸真人。這裡是位於廣州海心沙亞運公園的科技島，有全空間智能體驗中心、人工智能與機械人體驗區、未來驛站等，市民可以親身體驗未來科技生活。

盧先生：「這些以前是沒有想像過的，現在好像感覺到離我們平民百姓很近。除了軍事，日常已經好到可以做到平民化或者技術上碾壓。」

曹小姐：「挺神奇的，它長得挺好看。(是跟真人差不多的嗎？)是的，聲音也挺好聽的。」

覺得身體不舒服可以找中醫機械人幫手「把脈」調理身體，大約2至3分鐘就有結果。

廣東正全力打造全國領先的低空經濟產業高地，目標今年產業規模突破三千億人民幣。這部空中的士最快20分鐘就到白雲機場，吸引一班參加亞太經濟合作會議的外國嘉賓專程來考察。

菲律賓農業部代表Karen Roscom：「空中的士非常酷，我們以為在有生之年不會發生，但在這裡已經有，我認為中國的機器人技術處於領先地位，我們感到非常驚艷。」

菲律賓農業部代表Lobiie：「無人機飛行很神奇，我有點不知所措，我真的很驚訝，他們是如何想出這些這一切。」

科技島亦會定期舉辦展覽，讓科企展示最新科技產品，有科技公司認為有助建設大灣區國際科技創新中心。

科技公司代表羅爍淇：「線下參展能夠接觸，甚至摸到、感受到這款產品是非常重要的。這個地方不僅是群眾會來的地方，也是各種高科技的高層人士，他們都會來這邊去觀賞，所以我覺得這是一個非常好的平台，對我們企業來説。」

海心沙科技島元旦起正式向公眾開放，提前在手機小程序預約就可以免費入場。

