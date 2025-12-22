大灣區專線｜廣州「口袋公園」融入香港設計 推動綠地共享改變城市面貌

【Now新聞台】有沒有留意到廣州一些被遺忘的橋底，或是在城市角落出現這類蚊型的「口袋公園」。設計成火箭主題，他是否體驗到一飛衝天的感覺？躺在長凳上歇息，連時間都彷彿慢了下來。

這類面積普遍小於一個半足球場的公園，都有不少家長帶小朋友放學後來放電。

溫小姐：「雖然它整個面積很小，但這些東西都夠小孩玩很久了，如果小孩她自己去玩的話，我可以在這玩手機、休閑一下，如果她想我陪她玩的話，我也覺得這些很好玩。」

黃小姐：「其實我們附近的居民都覺得挺好、挺開心，很有幸福感，因為你踩著電單車，這邊就有一個公園，另外一邊也有，沿著蕉門河很多玩的地方。」

設計口袋公園時，規劃師會因應不同年齡層設計專屬活動範圍與設施，例如老人可以在公園綠道散步，呼吸新鮮空氣。

有份參與設計南沙區內口袋公園的香港規劃師陳天揚指，有因地制宜，融入香港公園的元素。

香港規劃師陳天揚：「我印象的口袋公園，在香港都是很多樹、有很多坐的地方，而坐的地方往往上面會有遮蔭，所以在我設計這幾個公園的時候，這個元素很重要。就是說坐的地方，第一坐下去不會燙屁股，即是用了甚麼材料，第二個就是我上面是盡量都要做到有樹蔭，或者有一些廊架去遮蔭。」

南沙住建局指，口袋公園改變城市的面貌。

南沙區住建局副局長張瑞：「顯著改善了區域的綠化環境，使居民家門口就能推窗見綠，提升了居民的舒適感和幸福感。口袋公園不僅美化了環境，更是為居民娛樂找到了一些好的去處。園內我們有一些休憩的設施，有一些兒童的遊樂設施，活動空間的開放更能促進這個鄰里之間的和睦相處。」

他指未來會按需要，繼續增補玩樂或服務設施，讓所有年齡的市民都能享受公園樂。

