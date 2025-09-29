大灣區專線｜成都數字園區補貼初創公司 發展文創產業(林凱潼報道)

【Now新聞台】空中翻身、揮劍，再來多一個翻身。有沒有想過打電動中遊戲人物的絕招，之所以這樣逼真，都是全靠他們。

動捕員穿上有定位器的衣服，遊戲公司以光學科技捕捉動捕員的武打動作，透過電腦分析出三維空間中的運動軌跡，設計遊戲角色的武打招式。

這間初創公司2016年成立，最新的一款國風遊戲研發了4、5年，遊戲背景設定在四川，即使是人物角色也是說四川方言，現時國外玩家佔3至4成。

公司負責人認為，只要遊戲設計得優秀，就有機會將遊戲帶到海外，讓海外玩家了解中國歷史。

遊戲公司行政總裁姜敏：「他不會因為你的美術而對你或是你想去做的文化輸出，對你的遊戲本身帶有特別的好感。他首先一定是你遊戲本身做得足夠優秀，然後他才會順帶喜歡你的美術和世界觀，所以你要問我是不是中國風的東西，是不是中國的美術會讓人覺得這個東西更容易有優勢我？覺得他不一定會有優勢，但是你的內核產品設計本身是符合他們的需求的，就是他們做的足夠優秀的情況下，他就會去想了解你的文化和歷史。」

遊戲公司用了200萬打造這個動捕室，以前設計一個動作可能就要3至5天時間去完成，現在透過演員配合，加上動作捕捉技術，可以大大縮減時間。

公司落戶在成都高新區天府長島數字園區，在園區會看到不少熟悉的企業名字，園區目前有60多間遊戲、影視企業等進駐，包括創作哪吒2的可可豆動畫公司。

遊戲公司指，園區內集合不同類型的公司，形成完整的產業鏈，令製作加快，加上政府對初創公司的政策補貼，亦有助文創產業發展。

姜敏：「無論說稅收扶持也好，還是本地的房租補貼也好，還是其他的一些設備補貼和裝修補貼也好，各方面的一些互惠政策，也會讓我們覺得在成都去做這件事情本身會更好。在現在這個園區本身，其實還是有很多相關產業的一些公司在裡面，其實會有合作部分會有更多。」

負責人指，相比外國，內地遊戲開發仍處於探索階段，期望隨著政策扶持及人才培訓，內地遊戲能越出越多。

