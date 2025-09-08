大灣區專線｜推動銀髮經濟 養老院善用樂齡科技解決請人難問題

【Now新聞台】人類與機械人對戰象棋勝算有多少？

養老護理院院友劉先生：「它很聰明，它本身記了很多棋譜，所以我們跟它走一步，它就知道下一步該怎麼走，怎麼對付，我們兩個腦袋打它一個也不行。」

智能洗頭機又能否媲美人手？

養老護理院院友胡女士：「我感覺滿身都在跟我按摩似的，真的，然後這是第一感受，而且在洗的過程當中，覺得洗得非常乾淨，水溫也非常合適，也不燙，也不涼。」

這間位於深圳南山、公營公辦的養老護理院引入不少樂齡科技產品，院方指，暫時能解決「用人難、請人難」等問題。

深圳市養老護老院副院長王圓圓：「工作人員包括使用我們那些智慧化產品，作為他的一個助手，可以讓他一些比較繁重、或者是比較辛苦的一些工作得到一些緩解。也愈來愈多的一些年輕的畢業生或者是一些人士，他們願意加入到養老服務一線工作，因為這樣他們覺得工作，專業性更強，有了科技屬性的加持，讓他對他未來這個工作，也是摒棄原來傳統照顧人的一個感受。」

護理院有430多名長者居住，主要是重度失能及失智長者，照顧比例近一比三。雖然機械人可以全天候陪伴長者，但護理院認為難以取代人與人之間的情感交流。

王圓圓：「很多從人的角度出發，去做一些個性化考慮或者是情感交流和互動。其實在服務過程中，我認為這個是很難被替代，但是我們也可能要更開放、更包容的心態，來去看待我們科技化產品融入養老服務過程。」

養老院一星期會舉辦一至兩次科技體驗活動，讓長者在工作人員陪同下與機械人互動，例如可以與機械人聊天及跳舞。

國家統計局數據顯示，截至去年底，內地65歲以上人口已經超過2億，佔整體人口比率一成半。廣東省推動老年用品產業發展，相關企業收入達到6551億人民幣，而樂齡科技成為銀髮經濟的新需求。

