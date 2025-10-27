本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
大灣區專線｜更多院舍納入廣東院舍照顧服務計劃 香港長者自理能力高注重生活品質
【Now新聞台】即將80歲的謝婆婆，一年多前搬來珠海這間頤養中心，連同其他雜費，每月付7000多元人民幣，住單人房間。按摩椅、梳妝桌，全部都是著重生活品質的謝婆婆自己添置。
港人長者謝婆婆：「像我自己住的話，就算請菲傭也要放假，但這裡是年中無休，我過年過節也不回港，子女有年假，他們可以上來探望我，我回香港就是做美容療程。」
她在此的生活比香港更熱鬧，原因是哥哥先搬過來住，她來了之後，弟弟都一起過來，大家不時相約打麻將、做運動。中心也有鋼琴，讓長者在這練鋼琴，而中風患者也可透過練鋼琴訓練他們的上肢功能，增加靈活度。
中心目前有1200個床位，現時有500多名長者中有100多人是香港人，之後可能會更多。
中心剛剛獲納入廣東院舍照顧服務計劃，是唯一的珠海院舍，獲資助的長者毋須支付食宿費用，亦有約4萬元的醫療資助。
中心設有港人專屬樓層，可以「同聲同氣」。負責人說，來內地養老的長者大部分都是自理能力較強，對生活環境及朋友圈要求也比較高。
安老服務公司董事局主席陳志育：「豐富的社交生活，更開心的狀況下，身體其他病痛也會少一點，所以在內地的養老院，我們特別注重長者在社交方面的生活。」
雖然珠海與香港相隔不遠，但長者來到未必可立刻適應，家人亦會擔心，都需要多做工夫。
陳志育：「內地醫療制度需要有內地流程的安排，同香港專科醫生有些不同，變成長者在香港看醫生、定期需要服藥的，到內地生活方面，如何可以將醫療方面轉回適應內地，都慢慢需要時間。」
到內地安老是未來的大趨勢，中心亦會舉辦「試住團」，讓子女與年長的父母一起來體驗。
