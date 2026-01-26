大灣區專線｜松山湖歐洲小鎮成熱門景區 推動科技工業旅遊(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】冬日陽光灑落在湖面，山水之間相映成趣，在湖邊小道漫步或野餐都一樣寫意——這裡是國家4A級旅遊景區東莞松山湖，亦是粵港澳大灣區核心創新引擎之一，具有以科技巨頭華為為首的千億級智能終端產業群，高新企業及高校聚集。
華為總部坐落於此，並耗資100億人民幣精心打造「歐洲小鎮」，吸引不少人來打卡。
深圳遊客袁先生：「挺厲害的，他沒有選擇在深圳而是選擇在松山湖旁邊，我覺得他還是比較有實力、魄力的。可能是這邊環境好，對待員工的企業價值，一個企業文化，我覺得是非常好的。」
不過想進去「歐洲小鎮」參觀並不容易，要靠內部員工提前幫手預約，大部分遊客只可以「遠觀」。
香港遊客李小姐：「在這裡工作好像很幸福，好像歐洲古堡一樣，喜歡這裡，湖漂亮，這裡又漂亮，四周環境都很漂亮。不太『夠喉』，這麼漂亮，想入去看看到底是怎麽樣。」
松山湖環湖一周大約30公里，想輕鬆一點，可以租借電動車或共享單車代步。
松山湖近年成為當地熱門旅遊景點之一，不少香港旅行社都有組團遊覽。有廣州的旅行社指，留意到有私人定制或包團前往參觀當地企業，並在附近旅遊，計劃推出特色主題旅行團，包括針對學生的科技研學團。
廣之旅發言人官鍵：「科技企業考察交流的需求其實是逐年上升的趨勢，很多企業都會開放他們的生產線，或者以透明工廠的方式，將企業本身或者園區打造成一個旅遊目的地。」
受惠松山湖觀光熱潮，去年國慶長假期就有157萬人次到訪當地五大商圈，增加超過四成。今年元旦假期，松山湖軌道交通的載客量亦較對上一年增加超過一半。
#要聞
其他人也在看
大灣區專線｜松山湖歐洲小鎮成熱門景區 推動科技工業旅遊
【Now新聞台】冬日陽光灑落在湖面，山水之間相映成趣，在湖邊小道漫步或野餐都一樣寫意——這裡是國家4A級旅遊景區東莞松山湖，亦是粵港澳大灣區核心創新引擎之一，具有以科技巨頭華為為首的千億級智能終端產業群，高新企業及高校聚集。華為總部坐落於此，並耗資100億人民幣精心打造「歐洲小鎮」，吸引不少人來打卡。深圳遊客袁先生：「挺厲害的，他沒有選擇在深圳而是選擇在松山湖旁邊，我覺得他還是比較有實力、魄力的。可能是這邊環境好，對待員工的企業價值，一個企業文化，我覺得是非常好的。」不過想進去「歐洲小鎮」參觀並不容易，要靠內部員工提前幫手預約，大部分遊客只可以「遠觀」。香港遊客李小姐：「在這裡工作好像很幸福，好像歐洲古堡一樣，喜歡這裡，湖漂亮，這裡又漂亮，四周環境都很漂亮。不太『夠喉』，這麼漂亮，想入去看看到底是怎麽樣。」松山湖環湖一周大約30公里，想輕鬆一點，可以租借電動車或共享單車代步。松山湖近年成為當地熱門旅遊景點之一，不少香港旅行社都有組團遊覽。有廣州的旅行社指，留意到有私人定制或包團前往參觀當地企業，並在附近旅遊，計劃推出特色主題旅行團，包括針對學生的科技研學團。廣之旅發言人官鍵：「科技企業考察交流的需求其實是逐年上升的趨勢，很多企業都會開放他們的生產線，或者以透明工廠的方式，將企業本身或者園區打造成一個旅遊目的地。」受惠松山湖觀光熱潮，去年國慶長假期就有157萬人次到訪當地五大商圈，增加超過四成。今年元旦假期，松山湖軌道交通的載客量亦較對上一年增加超過一半。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
廣東去年GDP增長3.9% 連續37年居全國首位
【on.cc東網專訊】廣東省十四屆人大五次會議周一（26日）揭幕，廣東省省長孟凡利向大會作政府工作報告時指出，2025年廣東地區GDP增長3.9%，連續37年居全國首位；今年預期目標是增長4.5%至5%。on.cc 東網 ・ 18 小時前
貝森特：倘中加協議超出公布範圍 華或面臨懲罰
【on.cc東網專訊】美國財長貝森特周日（25日）警告，若加拿大和中國簽署自由貿易協定，且允許廉價商品、特別是汽車製造業商品進入美國供應鏈，美國或對加拿大徵收100%關稅。他又指若中加協定內容超出已公布範圍，北京也可能面臨包括關稅在內的額外懲罰。on.cc 東網 ・ 18 小時前
瑞士智庫料AI中期拖低產力 過渡至新增工種 須平衡職位流失
人工智能（AI）應用迅速發展，但部分工種可能會受影響，瑞士百達研究院（Pictet Research Institute）研究顯示，主要經濟體在未來5年至10年，將因為AI發展而進入拖低生產力的最嚴重時期，即所謂的J-curve效應底部。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球首條 機械人關節自動化產線浦東投產
【on.cc東網專訊】全球首條機械人關節自動化產線近日在上海浦東投產，該生產線圍繞關節模組全製造流程進行系統化設計，集成了裝配、測試、標定與質量檢測等關鍵製造環節，能夠實現從零件到成品關節模組的全流程自動化生產。on.cc 東網 ・ 18 小時前
大鳴大放｜中藥檢測中心投入運作 方浩澄：本港中藥材標準嚴格 定期抽查中成藥
【Now新聞台】政府中藥檢測中心上月起分階段投入運作。衞生署助理署長方浩澄在本台節目《大鳴大放》指，本港的中藥材標準參考國家及世界而制定，為業界提供權威性指標。 衞生署助理署長(中醫藥)方浩澄：「香港中藥材標準其實不是純粹由自己衞生署的同事把關，我們還有國際專家委員會。我們有歐美、或者其他亞洲國家，以及內地，我們有藥監局以及中國中醫科學院等的專家，都在國際專家委員會內，所以會確保我們那個港標的內容在科學上，它是穩陣、穩健的。」方浩澄又指，本港對中成藥及中藥材有嚴格的規管制度，衞生署會定期向中藥材零售商抽樣檢查，確保市民用藥安全，如果發現重金屬等物質超標，會立即跟進調查。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【財圈識真假】內地融資限制多 企業由「A到H」
各位「巴打」，本港新股市場去年贏得了「世一」美譽，主要是受惠於A+H上市熱潮，當中內地企業「A to H」是關鍵驅動力，本文將進一步戳破A股企業赴港以H股二次上市的原因。信報財經新聞 ・ 1 天前
巴士安全帶新法例生效 有保母指輕微增加車上照顧學生難度
【Now新聞台】安全帶新法例已生效，只要校巴及保母車的所有乘客座位及保姆車的後排座位有配備安全帶，司機及乘客都須佩戴。有保母認為，會輕微增加於車上照顧學生的難度。 新法例實施的第一個上學日，這輛由將軍澳康城至油麻地一間小學的保母車，全車28個座位已全數配備安全帶，每站的學生上車後，保母都會先提醒他們佩戴安全帶，並等到他們已佩戴才開車。保母指，法例未實施前已要求學生佩戴安全帶，但亦有提醒學生現時不佩戴會有罰則，認為法例實施後，輕微增加照顧學生的難度。保母梁太：「有時站與站很近距離就會較麻煩一點，因為一坐下繫完就已經即刻又要除，又要再站起來。」保母熊小姐：「以前我們經常需要走來走去，但現時可能就會在安全情況下才走過去，久不久巡一巡他們，會坐後一點看看他們，如果他們除下了(安全帶)就先口頭勸喻，再不是的話，在停車時去幫他們重新佩戴。」#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
南韓客聞要罰五千元即扣回安全帶 內地客憂長者不懂資訊被處罰(容裕礽報道)
【Now新聞台】陸路口岸的巴士站有雙語告示提醒乘客佩戴安全帶，有內地客乘坐巴士時才知道這條新法例，亦都有原本無扣安全帶的南韓旅客得知最高罰款達到五千元，立即扣回。 港珠澳大橋巴士站的巴士車頭放了雙語提示，上車位亦有職員舉牌提醒佩戴安全帶，免得旅客來到搭車時不知道新規矩，沒有佩戴最高罰款5000元及監禁三個月。內地旅客張小姐：「挺貴，其實5000元挺多，是不是？」內地旅客秋小姐：「可能我們接收消息和資訊沒有那麼快，可能就不知道，像特別是年紀大的老年人，對網絡可能不是很了解。」這對南韓年輕人懂上網但不識中文，一樣無扣。南韓旅客：「(5000元罰款，以及要監禁3個月。)我們不知道。」若然遇到壞了的安全帶，運輸署就建議乘客應通知司機有關情況，同時改坐其他座位。為了配合新規例，有直通巴公司在站頭及車上都貼了告示，提醒乘客佩戴安全帶。內地旅客許先生：「罰錢可以，但行政處罰的話，三個月我感覺有點太嚴重。」周圍都是提示，但都有人無扣。直通巴乘客黃先生：「我都不知安全帶在哪，不好意思。在這，不是不方便，找不到就不找的意思。」直通巴公司指，有了內地經驗後，配合新措施不太難。直通巴公司營運副總監謝蔚俊：「內now.com 新聞 ・ 1 天前
香港直飛桂林陽朔4天團折上折優惠｜人均低至$849包來回機票、酒店、餐飲、上網卡等！坐竹筏遊灕江＋象鼻山（附優惠碼）
想用「3位數」機票價，換4日3夜旅程？就要捉緊這次震撼優惠！KKday近日推出「桂林陽朔超值4天團」，香港直航、人均$999起已包機場稅連4天服務費，以及3晚星級酒店，再送每人1張上網卡，由興坪灕江竹筏、象鼻山到荔江灣，行程一次過打卡桂林山水3大代表景點，及包8餐美食！重點是，於KKday預訂時，輸入指定優惠碼再減$150，變相人均只需$849起，就能飛去桂林「歎世界」！旅行團將於2月至3月出發，不想錯過折上折優惠的話，即看下文報團攻略！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
不是夜市、台北101！韓國人來台瘋打卡１景點，網友驚呼：超台的
交通部觀光署公布「112年來台旅客消費及動向調查」，而受訪的外國旅客最愛的遊覽景點前４名依序為「夜市、台北101、西門町、九份」。然而，最近一個意想不到的新景點正悄然崛起，不僅吸引了韓國男團、女團食尚玩家 ・ 13 小時前
晨早新聞重點｜明尼蘇達州男子遭擊斃 聯邦執法人員自衛說法被質疑／澤連斯基稱向烏方提供安全保證文件已完成草擬
【Now新聞台】1月26日now早晨新聞重點 【質疑說法】美國聯邦執法人員稱因為自衛，在明尼蘇達州擊斃一個男子，但有傳媒指該男子當時拿著手機不是手槍。【完成草擬】烏克蘭總統澤連斯基表示已經完成美國對烏克蘭提供安全保障的文件草擬工作，正等待落實簽署文件的日期和地點。【料暫停減息】美國聯儲局本周議息，市場預計將暫停減息。投資者亦關注多間大型科企本周公布季度業績。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法
每到連假，許多人安排出國，然而機場行李轉盤上的行李箱看起來大同小異，稍不留意就可能拿錯他人的行李，造成雙方的困擾與麻煩。近日有網友分享朋友的慘痛經驗，因為在日本機場拿錯行李箱，被對方以偷竊罪報警處理，食尚玩家 ・ 14 小時前
台北平機票優惠｜來回連稅每人$222！旅遊出發日期至4月30日
台北一向都是港人快閃首選旅遊地，如想跟上潮流，朝聖Alex Honnold成功挑戰徒手攀登的台北101，就要好好把握Trip.com即將推出的台北機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
2026 東京親子遊最強攻略：10大市內景點、近郊秘境、特色餐廳、酒店優惠全集
日圓匯率咁抵，仲唔帶細路去東京？Trip.com 幫你執好 10 大必去親子景點：由迪士尼、LEGO 樂園到豐洲 teamLab，加碼推介 3 大近郊牧場同多啦A夢博物館！仲有 Pokémon Cafe 預約攻略同 3 間推介親子酒店。即睇 Google Maps 無障礙行程貼士，全家玩得輕鬆又慳錢！Trip.com ・ 12 小時前
國航開通北京至阿布扎比直飛航線
隨著一架搭載278名乘客的中國國際航空(00753.HK)客機於上周六(24日)晚上降落在阿聯酋阿布扎比扎耶德國際機場，國航北京至阿布扎比直飛航線順利完成首航，標誌著中阿兩國首都首次實現由中國航司執飛的直達互聯。 該航線為國航2026年新開通的首條國際航線，採用波音787機型執飛，每周四班直航往返北京與阿布扎比。航線開通進一步完善中阿航空網絡佈局，為兩國人員往來、經貿合作和人文交流提供更高效便捷的空中通道。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
澳門入境旅客去年刷新紀錄 業界冀與周邊發展一程多站旅遊網絡
澳門去年出入境總人次達2.35億，其中入境旅客超過4000萬人次，兩個數字都刷出新紀錄，分別按年升近一成及一成半。澳門旅遊業界期望，新一年能夠吸引到更多國際旅客，建議持續與周邊城市發展一程多站的旅遊網絡；將惠及海外旅客從香港國際機場到澳門的交通優惠，擴展至船票，以及深圳與廣州的國際機場。(JJ)infocast ・ 16 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 4 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 17 小時前