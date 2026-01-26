大灣區專線｜松山湖歐洲小鎮成熱門景區 推動科技工業旅遊(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】冬日陽光灑落在湖面，山水之間相映成趣，在湖邊小道漫步或野餐都一樣寫意——這裡是國家4A級旅遊景區東莞松山湖，亦是粵港澳大灣區核心創新引擎之一，具有以科技巨頭華為為首的千億級智能終端產業群，高新企業及高校聚集。

華為總部坐落於此，並耗資100億人民幣精心打造「歐洲小鎮」，吸引不少人來打卡。

深圳遊客袁先生：「挺厲害的，他沒有選擇在深圳而是選擇在松山湖旁邊，我覺得他還是比較有實力、魄力的。可能是這邊環境好，對待員工的企業價值，一個企業文化，我覺得是非常好的。」

不過想進去「歐洲小鎮」參觀並不容易，要靠內部員工提前幫手預約，大部分遊客只可以「遠觀」。

香港遊客李小姐：「在這裡工作好像很幸福，好像歐洲古堡一樣，喜歡這裡，湖漂亮，這裡又漂亮，四周環境都很漂亮。不太『夠喉』，這麼漂亮，想入去看看到底是怎麽樣。」

松山湖環湖一周大約30公里，想輕鬆一點，可以租借電動車或共享單車代步。

松山湖近年成為當地熱門旅遊景點之一，不少香港旅行社都有組團遊覽。有廣州的旅行社指，留意到有私人定制或包團前往參觀當地企業，並在附近旅遊，計劃推出特色主題旅行團，包括針對學生的科技研學團。

廣之旅發言人官鍵：「科技企業考察交流的需求其實是逐年上升的趨勢，很多企業都會開放他們的生產線，或者以透明工廠的方式，將企業本身或者園區打造成一個旅遊目的地。」

受惠松山湖觀光熱潮，去年國慶長假期就有157萬人次到訪當地五大商圈，增加超過四成。今年元旦假期，松山湖軌道交通的載客量亦較對上一年增加超過一半。

