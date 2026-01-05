大灣區專線｜深圳特設單車巴士 便利騎友組團跨境單車遊

【Now新聞台】穿好裝備、準備出發，不過他們今次的起點不是這裡，而是要等這輛特別的巴士。單車可以直接搬上去，上車後不用摺疊。

深圳去年九月開通五條騎行友好巴士路線，往返熱門騎行地點與市區，當中有兩條包含蓮塘口岸，吸引不少香港車友跨境踏單車。

香港騎行愛好者梁先生：「今次是第四次乘搭，這條路線是第三次，比較方便。比如我想去大鵬，一日來回我去不了，如果坐這個巴士，踩回去就會夠腳力。」

他們在大梅沙海濱公園下車，就可以開始沿著單車徑騎行，欣賞海天一色，穿過林蔭小徑，感受陽光灑落，微風吹拂。

有漂亮的景色，當然要停下來「打卡」留念。車友阿斌指，這種特設「單車巴士」方便港人組團跨境單車遊。

香港騎行愛好者阿斌：「譬如新手來講，搭這個巴士可以去到指定的地方，一大班人可能踩到累了，然後就搭巴士回去口岸，相對來說，比踩回去的會好很多。」

香港騎行愛好者阿福：「經常在那裡(香港)踩，你踩多幾次，你會覺得有少少厭，不如過來這邊，換下另外一個環境，享受下另外一種騎行的樂趣。」

巴士公司指，公交車有寬敞的載物空間，而且可以一步到位，解決香港單車友從公路踩到單車綠道的安全問題。

線路運營車隊黨支部副書記劉鎮雄：「香港的朋友過來這邊，可能對這邊的路況不是很熟悉，可以先坐我們的巴士，比如去到海濱公園看看。到那邊之後再跟隨導航，看看深圳的風景更加舒服，又節省他們的體力。」

五條巴士路線劃一收費30元，想多些人包車，或是探索其他踩單車好去處，巴士公司還提供定製路線服務。

巴士公司表示，部分車型設有專用的單車支架及綁帶，未來會按乘客需求，在不同巴士路線投放這類巴士，提升乘客體驗。

