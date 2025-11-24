大灣區專線｜深圳華強北興起外賣代送潮 律師指發生意外難向平台追討(林凱潼報道)

【Now新聞台】午飯時間，深圳華強北人來人往，經常聽到這些叫聲。不夠人快，生意很快就會被搶走。

他們是外賣代送員，顧名思義是代外賣員送外賣，大多數是主婦或老人，甚至有小孩，趁著空閒賺取微薄收入。

外賣代送員：「(一天賺多少？)幾十塊錢，我們得上班，是中午休息時間來。肯定辛苦，接這個餐最辛苦，這個樓層，幾十層樓，29層要跑到7樓，要跑。」

亦有夫婦檔上陣，一人收外賣，一人負責送。

伯伯一手拿6個外賣，在商場左穿右插，不用10分鐘已經送完手上的外賣。

廣告 廣告

外賣代送員：「(一天跑多少單？)多的話兩個人跑100單吧。(一天賺多少？)跑100單不就200塊錢，2塊錢一張單。」

這些外賣代送員近年在華強北街頭出現，主要是因為外賣員不熟悉地形，容易送餐超時，就出現這批代送員，收錢幫外賣員完成最後100米的情況。

外賣員全先生：「時間夠用的話就不用，趕時間的話、掛很多單的話就會，如果不給他們送的話，我可能會超時，超時還會扣錢。(有時候)會送錯餐，他只是負責送餐，送過去顧客拿不拿到，就是顧客的事了。」

在華強北這裡四面八方都有車來，過馬路都要格外留神，代外送員站在這裡接外賣，隨時被車撞。

如果送錯或倒瀉了外賣，被人扣錢就了事，但外賣代送員如果出意外會如何處理呢？有律師指，這些代送員不屬於外賣平台的員工，沒有員工保險，只可向車主追討。

律師黃泳怡：「如果騎手自己發生意外，他有保險，這是第一。第二，他會有受僱單位對他進行賠償，如果在正常情況下，外賣平台不允許你再找代外送員轉送。所以簡單來說，騎手做了平台不允許及支持的工作，再要平台賠償，這個方向較困難。」

他指，外賣員與代送員只是屬於委託關係，並非僱傭關係，難以向騎手追討賠償。

#要聞