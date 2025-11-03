大灣區專線｜粵府投資億元振興古村 打造文旅景點吸引近百萬旅客

【Now新聞台】荷塘、明清的青磚建築，極具嶺南特色——這條位於廣州花都區的古村塱頭村有700年歷史，曾出過不少進士，被稱為「科甲村」。

廣東省2022年起通過「百千萬工程方案」，以政府、企業、村集體的合作模式振興鄉村，而塱頭村項目就投資過億元，由荒廢古村成為文旅景點。

新落成的多功能藝術文化中心，春陽樓的常設展覽展出中國讀書人的珍貴文物，展現塱頭村崇文重教的傳統。村內窄巷亦有由村內藝術家設置的展覽及文創市集。

來到村子，除了參觀，亦可以動手做個香囊，這有超過20種藥材，讓大家做不同功效的香囊，例如記者這個由丁香、板藍根製成的通鼻塞、舒緩鼻敏感的香囊。

塱頭村去年有96萬人次遊客到訪，村書記指希望透過引入年輕品牌，吸引更多年輕人到訪。

塱頭村村書記黃智雲：「我們自有傳統文化，又有一個活力元素在，所以後期我們招商引資，還是偏向年輕化這一點，因為本身我們這邊的文化已經可以吸引老一輩人過來了，我們也想吸引更年輕一輩人過來，來我們塱頭村體驗我們的耕讀文化。」

隨著村內遊客量上升，更多文旅產品亦出現，目前村內100多間古屋已經被翻新打造成民宿。民宿保留古屋格局，最便宜的雙人房要千多元一晚，周末及假日預約都爆滿。

黃智雲：「我們的民宿是整個項目活化效果最明顯的，因為原先有很多的一個破敗的房子、很雜亂的環境，變成現在的網紅打卡地。」

塱頭村未來在第二期及第三期開發，將會新增更多民宿、全新商業街及公共區域。

