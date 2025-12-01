大灣區專線｜粵車南下市區本月23日可赴港 有車主驗車準備載親友遊維港（黃穎芝報道）

【Now新聞台】住在廣州的阿敏，是首批抽中粵車南下的車主，本月23號可以開車直入香港市區。

不過想到香港自駕遊，要先過驗車這一關。她過不到驗車，原因是車頭凹陷，外型已經不過關。

當局在廣州、中山、珠海及江門設立13間指定的車輛檢驗中心，會檢查車輛有沒有結構性改裝、車燈運作是否正常、胎紋不少於1毫米、底盤、懸掛系統的檢查等一樣都不能少。約30分鐘就能完成程序，驗車標準與香港相同，他就輕易過關。

車主李先生：「駕駛我的車去香港，可以方便接載親戚朋友去逛逛香港的景色，看看維港的夜景，其實這個我已經羡慕了很久，等了很久。」

驗車中心設置粵車南下專區提供相關資訊，中心指，每日可查驗30至40輛車，並即時作處理。

廣州大昌行合盛店負責人楊伙璜：「比如貼了膜，導致前擋透光率低於70%，我們就可以馬上安排師傅把前擋膜撕下來，再重新測就可以通過了。如果有車輛凹的比較嚴重的話，可能維修時間也會比較長，我們就建議先準備好再過來驗車。」

完成驗車程序後，就可以申請香港車牌，所有進入市區的粵車車牌是以FT開頭，驗車有效期一年，車主必須購買保險後才能入境。

除了驗車，都要買保險，亦可以在第三保的基礎上按需要額外購買全保，保險業聯會提醒南下車主，如果發生意外，要留意兩地處理流程不同，香港警方不會判斷賠償問題，而是純粹紀錄用作日後調查。

保險業聯會行政總裁劉佩玲：「車主一定要報警，但是就要保留所有的資料，然後在24小時之內，通知自己的保險公司發生了這個意外，將所有資料交給保險公司，由他們幫你跟進賠償的程序，和處理和對方的商議。」

粵車南下香港市區初期每日有100個配額，每輛車可留港最多三日。

