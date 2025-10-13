大灣區專線｜羅湖無人駕駛巴士途經熱門景點 吸引不少港人試乘

【Now新聞台】在人多車多的馬路上平穩前行，即使有車想切線都可以避開。

這位駕駛手勢這麼好的師傅不是他，這部首架在繁華中心城區運營的無人駕駛巴士，總站在羅湖口岸，途經國貿、大劇院等核心商圈，沿途有廣播介紹。

全車有6個座位，無駕駛艙、後視鏡，靠的是車上18個鏡頭、4個雷達分析道路信息，計算與其他車輛的安全距離。有香港人特意預約來試乘。

施先生：「新鮮感，巴士經過的路線幾乎都是熱門路線，香港人過來如果不知道去哪，可以跟著這輛車去。」

深圳市民何小姐：「我覺得起步還是挺穩的，然後跟真人開差不多，座位很寬敞，短途來說挺舒服的。 」

深圳市民何先生：「我看了一下，它的平均速度30多，有個人在旁邊還是很放心的。」

車上軚盤可以隨時拆下來，拆卸後這裡會變成一張桌子，車輛行駛時駕駛員也會坐著，適時操控軚盤，確保安全。

現時綫路共有3輛無人駕駛巴士，開通一個多月，3成預約是香港人。負責人表示，目前無人駕駛技術已經準備好在熱鬧市區運行。

羅湖無人駕駛綫路負責人周志文：「現在為止我們的車輛沒有任何安全事件，所以說它的運行非常順滑，你如果體驗了，你會感覺它就像一個駕駛的老師傅，它不管是在起步、轉彎、煞車都很沉穩。羅湖其實目前是一個最複雜的路段，人流車流也是非常多的，但它在運行時還是能這麼順滑，說明它的技術還是沒問題的。 」

現時綫路運行時間由早上9時半至晚上7時，平均一小時一班，乘客可以在網上免費預約，香港市民亦可以在九巴手機程式上預約乘搭。

#要聞