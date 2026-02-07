大灣區航空內蒙古航線昨起投入服務 每周4班來往香港及呼和浩特

【on.cc東網專訊】大灣區航空的內蒙古呼和浩特定期航班昨(6日)起投入服務，每星期提供4班直航航班，即逢星期日、一、三及五來往香港與呼和浩特。首班航班約於昨午5時抵達呼和浩特白塔國際機場，並隨即在停機坪舉行簡單的歡迎儀式。

呼和浩特位於內蒙古中南部，是內蒙古自治區的首府。呼和浩特是一個蘊含草原文化的現代都市，故有「草原都市」的美譽。此外，呼和浩特獲國務院命名為「國家歷史文化名城」，亦獲國家旅遊局列為「中國優秀旅遊城市」。

