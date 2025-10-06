中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
大灣區航空超經艙值唔值？$21,850飛札幌+40kg行李 比國泰商務艙相差約$2,500
大灣區航空將於12月17日首航札幌的航線上，推出全新「超經艙」客位，「超經艙」除了有加闊座位之餘，還有任飲紅白餐酒、合共40公斤託運行李、優先行李處理、值機及登機。不過按官網資料，來回票價約$21,850起，網民認為定價太高，拍得住國泰的商務票價，究竟這個新選擇值不值得一試呢？
亞洲首家推出波音737-9客機「超經艙」體驗
大灣區航空宣布，將於12月17日起在香港往返日本札幌的航線上率先推出「超經艙」客位，並配備於新一代波音737-9客機上，是亞洲首家在此機型上引入此級別服務的航空公司。「超經艙」座椅闊度超過20吋、椅距達40吋，傾斜角度寬裕。每個座位均設有獨立電源及USB插口，方便乘客在旅途中使用個人電子設備。除了基本的7公斤手提行李外，「超經艙」乘客可享2件、合共40公斤的託運行李額，每件20公斤，還有優先行李處理、值機及登機的安排。至於飛機餐方面，乘客可享用精心烹調的主餐，並於訂票時自選菜式。機上會提供無限暢飲的紅白餐酒及無酒精飲品，還有精選雪糕作甜品，跟大灣區航空初登場的廉航定位大不同。
「超經艙」來回連稅票價由$21,850起
按官網顯示，「超經艙」來回連稅票價由$21,850起，不少網民認為定價偏高，與傳統航空公司商務艙相差不遠。以同日出發的國泰航空商務艙為例，票價約為$24,340，僅相差約$2,500。到底大灣區航空新推出的「超經艙」配套及服務是否否媲美傳統航空公司的商務艙呢？那就有待「超經艙」登場後，再參考乘客的意見及睇法了。
