大灣區辦年貨旅行團！暢遊深圳/廣州/佛山/惠州/江門辦年貨景點！人均$139起送手機數據卡

今年農曆新年來得遲，讓大家有足夠時間準備新年事宜，當中辦年貨除可買到招呼客人的糖果、零食、年糕，更深層的意義是迎新送舊，象徵新一年「換新氣」！Yahoo Travel幫大家精選了五個大灣區辦年貨旅行團，涵蓋深圳、廣州、佛山、惠州、江門等地，團費只需$139起，送手機數據卡，由專車專人帶領遊走人氣辦年貨景點，入手比香港更平更有特色的年貨吧！

1. 廣州＋佛山2天團：一德路＋俄羅斯國家館

此團主要有兩個辦年貨重點：廣州「一德路」為廣州最有年味的地方，老建築都掛有紅燈籠、對聯，歷史感十足，沿路買到零食、海味、乾貨、燈籠、福字、日曆，尤其以海味特別出名，乾貝、鮑魚、瑤柱應有盡有，老闆還會教你搭配。另一重點：深圳「俄羅斯國家館」，店內放滿俄羅斯擺設以及展示品鑒區，從精美的工藝品到俄羅斯美食，出售超過3500種特色俄羅斯產品，部份更可即場試食，像個小型俄羅斯博物館。入住2025年全新開業萬富國際酒店，團費包蟲草花浸水晶雞、黑松露金獎燒鵝宴、魚翅花膠海參魚佛跳牆等美食，每位送手機數據卡，二人同行每位只需$519起，抵！

廣州+佛山2天團·年貨節~廣州「一德路」、 大灣區首家~俄羅斯俄貨集市保證入住~2025年全新開業萬富國際酒店（GAFFQ02KY）

價錢：二人同行，每位$519起

按此經永安旅遊預訂

廣州「一德路」為廣州最有年味的地方，老建築都掛有紅燈籠、對聯，歷史感十足。（圖片來源：永安旅遊）

沿路買到零食、海味、乾貨、燈籠、福字、日曆，尤其以海味特別出名，乾貝、鮑魚、瑤柱應有盡有，老闆還會教你搭配。（圖片來源：永安旅遊）

深圳「俄羅斯國家館」，店內放滿俄羅斯擺設以及展示品鑒區，從精美的工藝品到美味的俄羅斯美食，出售超過3,500種特色俄羅斯產品。（圖片來源：永安旅遊）

2025年全新開業萬富國際酒店（圖片來源：永安旅遊）

2. 深圳1天團：筍崗文具玩具禮品城＋海吉星農批市場

此團將到訪深圳最大的文具玩具批發市場「筍崗文具玩具禮品城」，樓高4層，買到文具、玩具、模型、飾物、廚具、雜貨等商品，貨品種類繁多集中，臨近大時節日更會擺放各式各樣的應節用品，如利是封及揮春等，價錢比零售價便宜至少人民幣10元，比香港便宜3倍！另會到訪深圳市唯一的農產品一級綜合批發市場「海吉星農批市場」，種類包羅萬有，如乾貨、茶葉、水果、凍品生鮮等，乾濕貨都買到。團費只需$139起，包午餐「客家土窯雞＋祕製三杯鴨宴」，再送每位一張手機數據卡，於深圳灣或福田口岸集散，自由度高。

深圳1天團·年貨節~《筍崗文具玩具禮品城》《海吉星農批市場》暢遊深圳十大客家古村落之一《甘坑客家古鎮》純玩1天團（GBFFG01KA）

價錢：每位$139起

按此經永安旅遊預訂

深圳最大的文具玩具批發市場「筍崗文具玩具禮品城」，樓高4層，買到文具、玩具、模型、飾物、廚具、雜貨等商品。（圖片來源：&青春正傳&@小紅書）

臨近大時節日更會擺放各式各樣的應節用品，如利是封及揮春等，價錢比零售價便宜至少人民幣10元，比香港便宜3倍！（圖片來源：&青春正傳&@小紅書）

深圳市唯一的農產品一級綜合批發市場「海吉星農批市場」。（圖片來源：小雞拉屎@小紅書）

種類包羅萬有，如乾貨、茶葉、水果、凍品生鮮等，乾濕貨都買到。（圖片來源：小雞拉屎@小紅書）

3. 惠州1天團：集靚景＋美食＋辦年貨於一身

這個惠州1天團集靚景、美食與辦年貨於一身，先到訪國家4A景區「大亞灣紅樹林城市濕地公園」，這是粵東地區保存最完好的紅樹林群落基地，是白鷺棲息的家園，景色優美。及後到訪網紅步行街「淡水老城歷史文化街區」以及平餸一條街「蓮塘綜合市場」，吃到傳統美食淡水黃金酥丸、橫瀝湯粉、珍合餅等，亦能入手海鮮、蔬果、手打丸、海味乾貨、燒味等，又食又買！團費每位$149起，包金牌脆皮乳鴿皇宴當午餐，以及每位一張手機數據卡，深圳福田及蓮塘集散。

惠州1天團·《年貨節》 《大亞灣紅樹林城市濕地公園》 《淡水老城歷史文化街區》“平餸一條街”《蓮塘綜合市場》（GLSFF01KK）

價錢：每位$149起

按此經永安旅遊預訂

國家4A景區「大亞灣紅樹林城市濕地公園」。（圖片來源：永安旅遊）

網紅步行街「淡水老城歷史文化街區」。（圖片來源：永安旅遊）

平餸一條街「蓮塘綜合市場」（圖片來源：周狱瞳@小紅書）

4. 佛山2天團：好食好住 走勻兩大辦年貨景點

兩日行程首日主要大玩國家5A級景區「長鹿休博園」，可進入童話動物王國，在一站式東方園林設計觀賞企鵝、長頸鹿、亞洲象、老虎白犀牛等，亦可觀賞「國際大馬戲地球村·幻秀」的動感表演和高空特技表演，大人細路都啱玩；翌日前往兩大辦年貨景點，包括大良金榜牛乳旅遊文化區，以及佛山百年老街：筷子路及揮春街；前者能漫遊於古色古香街巷選購牛乳、大良崩砂、龍江煎堆、雞仔餅等；後者能入手手寫揮春、對聯、喜貼等，是佛山最有年味的街區之一。團費$659起，價錢偏貴，但保證入住RAMADA順德樂從華美達酒店、包五餐如濃湯荷葉火瞳翅、鴻運發財金豬、海鮮自助晚餐等，且無車販、無自費，尤其適合對飲食及住宿有要求的人。

佛山2天團·《佛山年貨精選+童話動物王國》保證入住：國際品牌~RAMADA順德樂從華美達酒店（GXPFA02KJ）

價錢：二人同行，每位$659起

按此經永安旅遊預訂

國家5A級景區「長鹿休博園」，可進入童話動物王國及觀賞「國際大馬戲地球村·幻秀」。（圖片來源：永安旅遊）

揮春街能入手手寫揮春、對聯、喜貼等，是佛山最有年味的街區之一。（圖片來源：永安旅遊）

RAMADA順德樂從華美達酒店。（相片來源：永安旅遊）

5. 江門純玩2天團：直航船 白沙海味市場辦年貨

從尖沙咀中港城碼頭出發，乘直航船前往中山港；行程到訪以豐富多彩花卉和寧靜鄉村風光而聞名的「西江花海長廊」、百年華僑古村落「啟明里」、有燈飾界的羅浮宮之稱的全球品牌燈飾中心，以及江門熱門年貨集中地「白沙海味市場」，內裡有乾貨、農副產品、節日禮品等，定能買到心頭好。此團食住都不錯，入住洲際旗下江門智選假日酒店，包翅湯煲大花膠、紅燒琉璃石岐乳鴿宴、瓦罐古法荔枝柴燒鵝宴、任吃五洞牛肉火鍋等，二人同行每位只需$669起，送每人一張手機數據卡。

江門中純玩2天團《五邑辦年貨+直航船》保證入住洲際酒店旗下品牌~江門智選假日酒店（GJFFJ02MF）

價錢：二人同行，每位$669起

按此經永安旅遊預訂

江門熱門年貨集中地「白沙海味市場」。（圖片來源：永安旅遊）

以豐富多彩花卉和寧靜鄉村風光而聞名的「西江花海長廊」。（圖片來源：永安旅遊）

團費包翅湯煲大花膠、紅燒琉璃石岐乳鴿宴、瓦罐古法荔枝柴燒鵝宴、任吃五洞牛肉火鍋等。（圖片來源：永安旅遊）

洲際旗下江門智選假日酒店。（相片來源：永安旅遊）

