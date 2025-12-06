大火揭眾多民生問題無解決 議員：勿讓社會產生「改革疲勞」

【on.cc東網專訊】政府日前宣布成立獨立委員會，強調要就大埔宏福苑五級大火事故查出真相，堵塞制度的漏洞。有議員指最近一年多，「改革」兩字隨處可聽可見，實際上早於10多20年前政府己就建造業檢討及提出報告，亦推出強制驗樓計劃協助業主抗擊「圍標」蔓延，但眾多民生問題仍是原地踏步，強調經過宏福苑大火的教訓，希望各人要更認識及看重真正的調查和改革，認真去做到「講咗要做」，又希望大廈管理維修和建造業界的改革也不虎頭蛇尾，別讓社會產生「改革疲勞」。

議員江玉歡今日(6日)在社交平台貼文，題為「大火看何謂改革」。她指最近一年多，「改革」兩字隨處可聽可見，但「改革」並非新事。她引述有政壇前輩指早在2001年，政府已就建造業檢討及提出報告，報告詳達170多頁，列出多項建造業的問題及建議。

她指「圍標」也非新事，纏繞香港多年 。早在2011推出強制驗樓計劃時已洞悉驗樓計劃會助長圍標，當時已說好要協助業主抗擊圍標蔓延。

對於眾多社會問題，她指數十年來並不缺委員會、檢討和改革，結果委員會繁多如星，檢討和改革做完又做，問題卻是原地踏步。她表明喜歡到立法會圖書館翻看陳年會議紀錄，不難發現似曾相識的議題，談了數十年，進展有限。

經過大火的教訓，她希望各人也要更認識及看重真正的調查和改革，認真去做及「講咗要做」應該是重要的原則。創新是潮流，但在民生議題上，不用刻意創造新的名稱或計劃，將舊的做好及改良已是萬幸。

立法會即將換屆，管治班子也會在2027年底換屆，她指作為市民，最渴望的是行政立法機關將舊有問題認真解決，毋須化妝和重新尋找問題，否則眾多社會問題祇會無限輪迴 。

她說：「有心的議員只要翻看昔日眾多一籃子的報告，看看「建議」的部分，再看看政府做了些甚麼，有沒有認真執行建議便知甚麼要做，請不要浪費時間和公帑成立眾多小組。」

她續稱，英文有個詞語叫follow through，即一去到底，不虎頭蛇尾，希望接下來就大廈管理維修和建造業界的改革也能follow through ，改革進度必需持續地讓公眾監察進度，官員就改革進度未有達標的亦須負責，請別讓社會產生「改革疲勞」。

