宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
大火無情，人間有愛——陪伴青少年走過災後情緒低谷
撰文：香港心理衞生會賽馬會擁抱生命系列2.0- 優質精神健康校園教育主任、註冊社工馮淑嫻
香港大埔宏福苑的嚴重五級火警，火勢由外牆棚架起火迅速蔓延至7座31層高樓，當中造成的人命傷亡及多人失蹤，是香港近77年以來最致命的火災。許多倖存者、家屬及目擊者都可能經歷強烈情緒衝擊，如恐懼、失落或無助感等。現在資訊發達，無分國界大家都能輕易地從互聯網上能看到即時畫面、熊熊烈火加上災民期昐親人消息的焦急與哀傷，大家都感同身受，無可避免地經歷這場集體創傷。正所謂: 「一方有難， 八方支援」， 事發後社會不同階層的人都用自己的力量及方法為災民送物資、義載、籌款等， 體現了大火無情，人間有愛的精神。
筆者工作的機構的輔導熱線接獲的求助電話大多並非來自災民，而是從螢光幕見到事件的普羅大眾，訴說著他們所經歷的替代性創傷; 他們有的表示看到有關報道感到強烈悲傷、無奈與心痛、會不由自主地追看有關報道， 但又未能為事件幫上忙感到很內疚，繼而影響睡眠作息及日常生活， 形成惡性循環。其實面對如此大型災難事件，這都是對於不正常事件下的一些正常心理及情緒反應，屬創傷後壓力反應，如得到親人朋友開解與支持、當事人又掌握到抒緩情緒、處理壓力的技巧，一般可約於一個月內自我自然調節，重回正常生活。
對於兒童及青少年來說，火災的煙霧、爆炸聲及逃生混亂的畫面亦有可能留下深刻心理創傷及情緒反應。成人都可能產生不安情緒、無奈、甚至內疚的感受，或觸發到內心一些過往的情緒創傷。加上電視及網路不斷報導有關的新聞和資訊，亦會有可能令人過度警覺做成情緒上的困擾，此時大家都應該先覺察及穩定自己情緒。
以下為一些建議讓教師或家長於災後與子女傾談時注意的地方，可協助消化事件及處理個人情緒:
自我覺察並確保安全（第一週內）
監測自身症狀：注意重新體驗（如閃回火光; 感覺創傷事件又在發生）、迴避（不想談論事件）、負面情緒（自責、「世界很危險」）或反覆出現噩夢、易驚醒、失眠的情況。日常生活中亦可能會有過度警覺、容易受驚、注意力難集中等。
師長們可先關注青少年的身體狀態，如疲累、精神不佳。可安排其坐下、保暖、飲水，促進即時身體安全並預防二次創傷與觸發：減少重返災場、限制觀看災情新聞等。適時可嘗試自行或與青少年進行以下身心放鬆的練習:
呼吸練習; 吸氣4秒、屏氣5秒、吐氣6秒，重覆數次直至情緒得而抒緩，並密切留意自己及身邊人的身心變化。
五感接地法（Grounding Technique）是一種源自心理治療領域的減壓技巧，透過調動五感來「回到此時此刻」，特別適合用在感到焦慮、恐慌或心煩意亂的時候，能幫助你從頭腦中不斷打轉的焦慮思緒中跳脫，讓身體重新感覺「穩住」。
我們可將注意力54321順次序地集中於五種感官上，然後重新將注意力回歸當下。首先是找出環境中5件顏色鮮艷的物品、觸碰身邊4樣物件並專注於觸感上、仔細聆聽周邊3種聲音如冷氣機或腳步聲、説出你能聞到的2種氣味如衣物香味，最後找出1樣你喜歡的食物並享受其味道，亦可以喝一口水或感受口中殘存的味道。
有需要可重複上述步驟幾次，更可配合10個慢而長的呼吸，將注意力集中於一呼一吸，呼氣時內心説出呼吸次數。
提供安全的空間去抒發感受
教師或家長如有機會可多陪伴青少年，讓學生或子女就事件表達自己的感受和看法，接納並確認他們面對突發事件短期內有這些反應是正常。讓他們感到安全及安心表達自己的感受。成人亦需以身作則，留意自己的言論，亦應避免否定或輕視學生/子女的恐懼和感受 (例如:「不用怕，沒有甚麼值得害怕的。」或就事件發表一些過激或武斷的說話。
協助掌握事件，初步緩解
教師或家長可協助學生講述他對於事件的感受，所見所聞或事件中的經歷，耐心聆聽及細心觀察事件是否有引發學生的誤解、羞愧或自責，並作適當回應，以協助青少年理解事件及覺察自己的情緒。
鼓勵表達並協助適應
教師或家長可教導學生或子女適當的處理情緒技巧，但不用強迫發言。維持日常生活規律及促進自我照顧（睡眠、營養、活動、社交連結）以促進青少年穩定情緒及情緒復原。如發現青少年出現較嚴重情緒反應或不安持續超過1個月，且明顯影響工作、社交或日常生活，或學生有自傷或有自殺危機，便需盡快向社工或其他專業人士尋求協助。
最後亦請教師及家長留意幫助青少年或子女外，亦要覺察自己的情緒、承認自己的無力感及接受自己的限制。支援者都是人，亦需要別人支持。漫長的復原路需要靠大家互相連結及支持，故先穩住情緒及照顧自己是安全第一步，但願大家都能從災難中慢慢康復及成長。
