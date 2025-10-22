大熊貓熱潮加持 海洋公園虧損仍擴至逾2.7億元 姚柏良：檢視水上樂園營運 推熊貓研學增收入(李馨萍報道)

【Now新聞台】海洋公園公布2024至25年度業績，入場人次和收入連續四年上升，但水上樂園持續虧蝕，加上減值回撥減少，上年度整體虧損擴大至超過2.7億元。

隨著訪港旅客人次上升及在大熊貓熱潮帶動下，海洋公園都越來越熱鬧。上年度海洋公園及水上樂園的整體訪客達346萬人次，按年升1成，其中來自美國、澳洲和印度的訪客人數升幅最高。

首對大熊貓龍鳳胎出生，加上中央政府送贈的安安和可可，園方推出大量大熊貓商品，帶動商品銷售收入增長兩成，至約1.7億元，園內消費亦按年增長三成半。

在大熊貓的「加持」下，海洋公園總收入上升9%，至逾12.8億元，加上政府提供的2.8億元補助，經營盈餘大幅增長近6000萬元，至4240萬元，不過園方仍錄得虧蝕，在計及折舊及減值回撥較上年度大幅減少下，整體虧損擴大至2.7億元。

仔細比較下，海洋公園的經營盈餘上升至逾1.9億元，但水上樂園就虧損約1.4億元。海洋公園指，水上樂園表現持續未如理想，會檢視現時營運模式，研究長遠發展方向。

有立法會議員認為，園方可推出更多與大熊貓有關的沉浸式體驗，增加公園收入，以減輕水上樂園虧損的影響。

立法會議員(旅遊界)姚柏良：「水上樂園都是在拖後腿，要思考怎樣將水上樂園可以在營運成本方面進一步下降，都是非常重要，因為水上樂園令到本來是盈利，但變了虧蝕，這個就要思考怎樣長遠解決結構性問題。未來可以多吸引海內外青少年來港研學，結合海洋公園本身熊貓元素及保育元素，相信對於海洋公園未來收益肯定可以帶來幫助。」

姚柏良相信，大熊貓館2027年完成擴建，而山上的全新歷險主題園區預計2028年落成，應該全速推進，以新體驗吸引更多人入場。

