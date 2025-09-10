大熊貓芊金誕龍鳳胎 悉心守護寶寶

【on.cc東網專訊】上海野生動物園出生的大熊貓「芊金」早前順利誕下一對大熊貓龍鳳胎，為動物園建園以來出生的第二對大熊貓龍鳳胎，同時是上海首次迎來大熊貓「子二代」。芊金迅速適應母親角色，展現出極強天然母性，悉心守護新生寶寶。

8歲的芊金上月22日下午誕下龍鳳胎，兩胎出生時間相距約1小時。大崽為雌性大熊貓，出生體重200克，小崽為雄性，出生體重160克。截至本月4日，一對初生大熊貓體重均明顯增加，大崽體重已達499.8克，小崽重394.5克。目前，大熊貓寶寶粉色皮膚上的白色絨毛已十分明顯，眼圈、耳朵、肩帶、前後肢也漸顯大熊貓的標誌性黑色。芊金與龍鳳胎幼崽身體健康狀況均穩定。

芊金從受孕、生產到育幼 ，得到了中國大熊貓保護研究中心的指導和技術支持。上海野生動物園為芊金生產做了充分的準備工作，包括孕前調配技術團隊，孕期護理和育幼的技術培訓和再學習，組成保育團隊，從優化居住環境，調配專屬食物，安撫疏解大熊貓情緒等方面為芊金提供最精細化的24小時全方位照料。

