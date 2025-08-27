居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
大熊貓加加得得一歲了！可愛圖集大放送 細數港產熊貓BB出生至今成長重要時刻，萌爆契爺契媽！
海洋公園熊貓龍鳳胎加加得得出生至今萌照合集，即看成長全紀錄：
香港海洋公園龍鳳胎熊貓BB「加加」和「得得」自2024年8月出生後，便成為一眾香港人的焦點。從手心大小的粉嫩小身軀，到漸漸長出黑白斑紋，再到滿月時的毛絨絨模樣，每一個重要瞬間都讓人心頭一暖。如今港產熊貓BB踏入一歲生日，海洋公園特意舉辦大型慶典，不僅有嘉賓與熊貓迷參與，更為牠們準備專屬生日蛋糕。即使未能親眼見證這份喜悅也沒關係，以下即帶大家回顧加加與得得從誕生至今的重要時刻，每一張照片都絕對萌化你心！
香港熊貓加加、得得誕生日（2024年8月15日）
2024年8月15日凌晨，大熊貓盈盈在海洋公園度過牠19歲生日的前夕，迎來了首次分娩。從深夜到清晨，盈盈歷經五個多小時的陣痛與掙扎，終於產下香港史上首對熊貓雙胞胎。首隻雌性寶寶「加加」率先出生，體重僅122克；隨後在3時27分，體重112克的弟弟「得得」也來到世上。
當時兩隻寶寶粉嫩嬌小，叫聲微弱，尤其加加體溫偏低，更令護理團隊心頭一緊。所幸海洋公園與熊貓中心的專家通宵守護，讓這一夜不僅屬於盈盈，更屬於整個香港的保育歷史。
香港熊貓加加、得得一星期後「黑眼圈」初現（2024年8月22日）
短短七天後，姐弟倆的模樣已有明顯改變。經歷「收水期」，體重逐漸上升，健康狀況漸趨穩定。牠們的粉紅小身軀上，漸漸浮現出大熊貓標誌性的黑色印記——眼周黑圈、毛茸茸小耳朵，還有肩膀的黑色輪廓。
香港熊貓加加、得得兩星期時「黑色小背心」明顯（2024年8月29日）
踏入兩星期，熊貓寶寶的體重已翻倍，姐姐加加增至328克，弟弟得得亦達278克。原本粉嫩的身軀，如今被明顯的黑白斑紋覆蓋，眼圈更清晰，肩膀與四肢宛如穿上了「黑色小背心」。
香港熊貓加加、得得一個月大暴風式成長
滿月之際，加加與得得進入暴風式成長期。毛髮逐漸濃密柔軟，從粉嫩新生兒蛻變成黑白分明的經典熊貓模樣。姐姐體重已增至910克，弟弟也達814克，與出生時相比增長近8倍。
此時的牠們雖仍看不見聽不到，但卻能憑本能在小窩裡四處扭動，並發出響亮的叫聲。每一聲叫喚與每一次翻身，都讓香港網友們相當激動。
香港熊貓加加、得得兩個月大睜眼迎世界
10月初，姐弟倆終於睜開眼睛，第一次看見媽媽盈盈的身影，以及日夜守護的護理員。這個睜眼瞬間對於熊貓成長過程來說是極其重要的里程碑，此時加加體重已達2.7公斤，得得則達2.54公斤。
香港熊貓加加、得得百日宴全城同慶（2024年11月23日）
加加與得得迎來100日的大日子時，海洋公園特意舉辦熱鬧慶典。園區安排「熊貓直播」、主題工作坊與限量紀念品，吸引大量粉絲蜂擁而至。這對姐弟的體重已達五公斤以上，甚至開始長出小小犬齒，可愛度翻倍。
園方更替牠們印下「百日足跡」，並展出於「大熊貓之旅」館內，小小的熊貓腳印相當可愛！
香港熊貓加加、得得正式亮相 海量遊客到場打卡（2025年2月16日）
歷經半年多的悉心照料，加加與得得終於能正式向公眾亮相。當日一早，海洋公園門外已人潮洶湧，不少粉絲攜帶熊貓公仔、海報應援。當展館大門打開，姐弟倆毫不怯場：姐姐加加大玩鞦韆，弟弟得得則爬樹搶鏡，活潑模樣萌翻所有觀眾。
雖然玩耍不到十多分鐘便要休息，但牠們賴在樹上或鞦韆上睡覺的模樣，更是讓遊客爭相打卡。
香港熊貓加加、得得一歲生日盛大慶典（2025年8月15日）
早前，姐弟倆迎來人生第一個生日！海洋公園特意邀請數百名嘉賓及熊貓迷一同參與盛會，更安排18位與加加、得得同日出生的小朋友作特別嘉賓，共同切蛋糕、拍照留念。
從當初需要24小時護理，到如今能自己喝奶、自由攀爬，兩隻熊貓寶寶的成長史實在讓人感動。姐姐加加性格謹慎獨立，頗有媽媽盈盈的影子；弟弟得得則活潑外向，遺傳了爸爸樂樂的開朗性格。
慶典當日，海洋公園與Häagen-DazsTM更特製「熊貓冰蛋糕」，當兩隻小壽星首次接觸冰蛋糕時，好奇探索的活潑模樣可愛又搞怪。
想親身去探望如此可愛的加加得得嗎？海洋公園現已開放預約！
Trip.com海洋公園預約按此 Klook海洋公園預約按此 KKday海洋公園預約按此
