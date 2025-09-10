大爆發！《劍星》PC模組下載破2000萬次，紳士模組佔一半

由韓國 Shift Up 開發的動作遊戲《劍星》（Stellar Blade），在今年 6 月 11 日推出 PC 版後，模組便開始大量湧現。短短半個月內就出現了超過 1,000 個模組，其中近半都與瑟瑟相關，可見紳士們的創作力驚人。如今兩個多月過去，模組數量已經增加到 1,700 多個，而根據知名模組分享網站 NexusMods 的統計，《劍星》模組的總下載量已突破 2,000 萬次，成長速度非常驚人。

看來玩家們大多數都是紳士。（圖源：Stellar Blade）

廣告 廣告

根據知名模組分享網站 NexusMods 統計，《劍星》模組的下載總數已突破 2,000 萬次。在下載量最高的前 10 名模組中，有 6 個都與瑟瑟內容相關，主要是修改主角伊芙的造型與身材。其中下載量最高的模組甚至達到 42.1 萬次，成績非常驚人。

而在今年發售的遊戲中，《劍星》的模組下載量僅次於 4 月發售的《上古卷軸 4：遺忘之都 重製版》。值得注意的是，《上古卷軸 4：遺忘之都 重製版》早發售兩個月，截至本文撰寫時也才 2,030 萬次下載量；而《劍星》則已達到 2,020 萬次，兩者的數字非常接近，甚至可能在不久後就會超越。不過，在遊戲發售前，《劍星》總監金亨泰曾向模組創作者下戰帖，要他們盡情發揮，但似乎直到目前為止，除了 DORO 相關的內容分享過以外，還沒有任何一個能讓他感到滿意的模組。

模組網站統計，可以說是迅速崛起。（圖源：NexusMods）

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk