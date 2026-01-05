大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」

冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。
A餐＝蒼井老師
從相片可見，該店午市套餐以吸睛字眼取勝，A餐名為「蒼井老師」，D餐則叫「陽光脯照」，令不少網民忍唔住發揮想像力，「我估一係同魚有關，一係就有旦有腸仔」、「即係咩？煎雙蛋+鮑魚？」。亦有人覺得呢啲命名純粹係吸客招數，「其實A,D都係X寫，客想叫，就話賣晒，扮好生意」、「A餐賣晒,要不要試下特餐？」。留言中亦不乏食客幫忙解畫，原來「蒼井老師」即豉汁蒸䱽魚，而「陽光脯照」就係菜脯煎蛋。
午市套餐玩味十足
其實這間大牌檔一向喜歡在餐牌上加點幽默感，早前就曾因B餐「夫妻炒老爺」而引起熱話，有人笑問，「B餐係三級恐怖片定鹹片嚟 ?」、「B餐係乜來? 日防夜防，家嫂難防啲Fd？」，有網民猜測，「可能係….. 椰菜炒夫妻肺片」、「可能係豬肉牛肉炒爺菜花」等等。翻查舊相，該店七月時餐牌上更出現過「放長線釣大魚」、「鬼佬都話good」、「劏雞還神」等選項，令人一頭霧水又充滿好奇。到底每款套餐真身是什麼菜式，可能要親身落場試一試了。
圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組、OpenRice
