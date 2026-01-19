大班母公司遭債權人入稟 高院今頒令清盤

【on.cc東網專訊】開業41年、首創「冰皮月餅」的連鎖餅店大班麵包西餅於去年突然宣布全線結業。大班麵包西餅母公司鴻和有限公司遭債權人入稟清盤，案件今(19日)於高院處理，高院暫委法官林展程頒令鴻和有限公司清盤。

答辯方為Vast Luck Company Limited(鴻和有限公司，下稱鴻和)，其庭上指反對清盤，並稱明天(20日)下午將可取得足夠資金還款；債權人方則希望法庭可即時頒令清盤；林官指出鴻和在早前的聆訊中亦提及能夠還款，終頒令鴻和清盤。

翻查資料，大班餐廳、大班麵包西餅、大班麵包西餅母公司鴻和及其主席廖志強早前涉拖欠員工薪金共逾130萬港元，共被票控103項傳票控罪。案件將於3月2日在九龍城裁判法院再訊。

案件編號：HCCW 587/2025

