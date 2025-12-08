【大生生活超市】買滿$100即送$25單尾現金券（即日起至31/12）

【Now Sports】皇家馬德里周日西甲在臨尾只剩9人應戰下，以0:2不敵切爾達，也是該隊本季主場首敗，在聯賽榜已被榜首的巴塞隆拿拋離4分。皇家馬德里剛在上周中大勝畢爾包，結束西甲3連和，怎料今場對切爾達又失分，而且是3分全失。他們今場多達23腳射門，全部無功而還，而且踢至54分鐘時被切爾達破門，史韋貝治（Williot Swedberg）接應薩拉哥沙橫傳後，撞射得手。皇馬之後便有左閘法蘭加西亞踢跌對手，在64分鐘時兩黃一紅被逐，而去到補時兩分鐘，再有卡利拿斯因向球證抗議，同樣兩黃一紅離場，結果切爾達就趁住打多兩人的優勢，1分鐘後再於反擊中，由艾斯柏斯冷靜交給史韋貝治，扭過皇馬門將古圖奧斯後，帶球入空門梅開二度。賽前，皇馬今季只在聯賽不敵馬德里體育會，而那是作客，因此這是他們本季首次在主場落敗，而且近5場西甲第4度失分，也令他們在積分榜被巴塞隆拿反超後，已經落後至4分差距。

