【大生生活超市】八達通優惠 購物滿$220享88折（只限15/12）

大生八達通優惠購物滿$220享88折 ！咁快就嚟到年尾，大生繼續有購物優惠等住你，今個聖誕就可以大買特買啦！12月15日、22日及29日嚟購物滿 $220，用八達通付款即享88折優惠 (指定酒品及禮券除外)，所以無論喺籌備聖誕Party或準備聖誕抽獎禮物，即嚟大生睇吓有咩買啦！

條款及細則︰

優惠期包括2025年12月15日、22日及29日止

以單一發票計算，每張八達通每日限用優惠一次

此優惠不適用於指定酒品及禮券，詳情請向店員查詢

此優惠不可與其他優惠、優惠券、禮券及現金券同時使用

購買之產品不設退換或退款

如有任何爭議，大生集團國際有限公司保留最終決定權

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：2025/12/15、2025/12/22、2025/12/29

地點：大生生活超市分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso