【大生生活超市】開學大作戰精選優惠（即日起至15/09）

大生生活超市進行開學大作戰精選優惠，指定止汗產品買一送一、澳洲德運奶1L $30/2件再送德運神奇海綿、自選豐富早餐組合(包點+糯米雞+豆漿) $45、Earch Choice 1L超濃縮消毒抗菌潔衣液買二送一！

日期：即日起至2025/09/15

地點：大生生活超市分店

