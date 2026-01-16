渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
【大生生活超市】賀年精選優惠 牛油曲奇 $60/2件、蛋卷禮盒 $99/2件（即日起至31/01）
大生生活超市進行1月開年優惠加碼，典爵蛋卷/鳳凰卷禮盒 $99/2件、大生牛油曲奇 $60/2件、潮食工房牛肉 $89/3件、急凍精選花膠筒 $52/件，買3件大生海味急凍澳洲翡翠鮑魚(10-15頭連殼)送西班牙白豚豬展、五指毛桃蓮子淮山湯、泰國Thai Coco椰子水，仲有一套8件零食福袋 $188、一套6件鮑魚花膠福袋 $388、一套8件尊貴禮袋 $888！
—
日期：即日起至2026/01/31
地點：大生生活超市分店
＝＝＝＝＝＝＝
