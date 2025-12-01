【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）

大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！

日期：即日起至2025/12/15

地點：大生生活超市分店

