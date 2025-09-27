利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶
大疆創新敗訴 未能從美國防部涉軍清單除名
【on.cc東網專訊】美國國防部2022年把中國無人機製造商大疆創新（DJI）列入中國軍事企業清單，大疆創新去年入稟提告，要求把公司從清單中剔除。美國聯邦法院周五（26日）裁定大疆創新敗訴，維持其繼續列入相關清單。
華盛頓地區法官弗里德曼（Paul Friedman）在裁決中指出，美國國防部掌握的證據足以支持其結論，即大疆創新被認定為中國國防工業體系作出了貢獻。他同時駁回政府將大疆創新列入清單的一些理由，又指出被列入國防部清單，可阻止一間公司獲得某些美國合約、撥款和其他項目。
大疆創新在訴訟中辯稱，公司既不隸屬中國軍方，也不受其控制，因此被列入清單不合法也不合理。該公司因而失去商業合約，被視為美國國安威脅，並遭多間美國聯邦政府機構禁止合作。該公司對裁決感到失望，正評估其法律選項。
