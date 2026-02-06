黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
「大盜五右衛門大集合！」7月2日發售！收錄13款作品的系列首款合集作品
在2026年2月5日(四)播出的「Nintendo Direct 遊戲軟體廠商陣容 2026.2.5」中，透露了「大盜五右衛門大集合！」將於2026年7月2日(四)發售。
隨此消息，自2026年2月6日(五)起已開始接受實體版與下載版的預約。
「大盜五右衛門大集合！」將於7月2日發售決定！收錄13款作品的合集作品
在2026年2月5日(四)舉行的「Nintendo Direct 遊戲軟體廠商陣容 2026.2.5」中，宣布了「大盜五右衛門大集合！」將於2026年7月2日(四)發售。
本作是為紀念「大盜五右衛門」系列迎來今年40週年，所推出的系列首款合集作品。
配合此發表，自2026年2月6日(五)起已開始接受本作實體版與下載版的預約。
在發售前一日2026年7月1日(三)前， 下載版可享9折優惠 購買，務必留意。
此外，本作的詳細資訊可於「大盜五右衛門大集合！」官方網站確認。
系列首款合集作品！
本作不僅收錄了1986年發售的首款作品「大盜五右衛門！機關道中」，還收錄了大人氣作品「大盜五右衛門 雪雪姬救出繪卷」、「大盜五右衛門2 奇天烈將軍瑪基尼斯」以及首次移植的4款作品，總計13款來自紅白機、超級任天堂、Game Boy的作品。
收錄作品詳細
大盜五右衛門！ 機關道中
大盜五右衛門2
大盜五右衛門外傳：消失的黃金煙鬥
大盜五右衛門 雪姬救出繪卷
大盜五右衛門 被綁架的惠比壽丸
大盜五右衛門外傳2 天下財寶
大盜五右衛門2 奇天烈將軍瑪基尼斯
大盜五右衛門3 獅子重祿兵衛的詭計卍字固
大盜五右衛門 閃閃發光道中 我成為舞者的理由 (首次移植)
出發吧♥惠比壽丸 機關迷宮 消失的五右衛門之謎!! (首次移植)
大盜五右衛門 黑船黨之謎
大盜五右衛門 天狗黨的逆襲 (首次移植)
大盜五右衛門 星空士戴納麥特現身！！ (首次移植)
「「大盜五右衛門大集合！」KONAMI STYLE限定套組」預約開始！
針對「大盜五右衛門」系列粉絲，推出了遊戲軟體與3款周邊商品組成的「「大盜五右衛門大集合！」KONAMI STYLE限定套組」。
此套組也自2026年2月6日(五)起開放預約。
可於KONAMI STYLE進行預約，請務必查看。
商品內容
遊戲軟體「大盜五右衛門大集合！」
「大盜五右衛門大集合！」壓克力立牌
「大盜五右衛門大集合！」特製扇子
「大盜五右衛門大集合！」特製風呂敷
SNS抽獎活動進行中！有機會獲得原創手巾
『がんばれゴエモン大集合！』
7月2日発売を記念して、
30名様にオリジナル手ぬぐいをプレゼント！
【応募方法】
①@KONAMI573ch をフォロー
②本投稿をリポスト🔃
〆切：2月15日(日)23:59まで#がんばれゴエモン pic.twitter.com/6vzeThXAkj
— KONAMI コナミ公式 (@KONAMI573ch) February 5, 2026
為紀念「大盜五右衛門大集合！」發售決定，自2026年2月6日(五)起已開始舉辦SNS抽獎活動。
參加應募即有機會抽中「大盜五右衛門大集合！原創手巾」，共30名幸運兒。
參加方式簡單，請勿錯過此次機會。
活動期間：2026年2月6日(五)～2026年2月15日(日)23:59
1. 追蹤KONAMI官方 X (@KONAMI573ch)。
2. 轉發活動指定貼文。
🏮今ならDL版予約で10％OFF🏮
『#がんばれゴエモン大集合！』
今ならダウンロード版を予約すると10％OFF！
是非この機会にお買い求めください。#がんばれゴエモン
⬇️の画像からNintendo Switch、PS5、Steamの各ストアへ
— KONAMI コナミ公式 (@KONAMI573ch) February 6, 2026
作品概要
大盜五右衛門大集合！
KONAMI
2026年7月2日(四)
懷舊遊戲合集(動作/角色扮演/動作益智)
1～4人 ※依各作品而異
CERO A
實體版：Nintendo Switch、PlayStation 5 / 下載版：Nintendo Switch、PlayStation 5、Steam
©Konami Digital Entertainment
延伸閱讀
🔸Switch 2「eFootball Kick-Off!」將於2026年夏季發售決定！從「世界足球競賽」進化而來的正統足球動作遊戲
🔸「實況野球2026-2027」將於2026年夏季發售決定！實裝紀念「成功」模式30週年的新劇本
🔸「人機迷網」體驗版將自2月6日起於各平台陸續開始配信！同步舉辦總額價值100萬日圓的抽獎活動
其他人也在看
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先
「聲夢傳奇」出身的炎明熹Gigi早前加盟Sony Music 大中華區，之後盛傳姜濤亦會天價加盟Sony Music，更要打入國際市場。今日（6日）姜濤出席活動親解傳聞，更指打入國際市場要先練好英文。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢 陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
將軍澳男子寓所內暈倒 母親揭發惜已來遲
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。
45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎
現年45歲嘅陳冠希（Edison）初出道時集「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女，不過喺2008年艷照事件後，形象直插谷底，漸漸減少幕前工作。自從2017年與秦舒培結婚後，佢選擇退隱娛樂圈，一家三口長居美國，專注潮流品牌生意及照顧家庭。近年陳冠希不時喺街頭被野生捕獲，不過網民都將焦點放喺佢嘅顏值上。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友
2月3日，有網友在北京機場巧遇李榮浩與楊丞琳，目睹兩人手牽手同行，還身穿同色系牛仔外套。畫面中，李榮浩一路牽著楊丞琳往前走，楊丞琳則跟在身旁，步伐默契，低調互動引起網友討論。