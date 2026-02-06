焦點

黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑

Saiga NAK

「大盜五右衛門大集合！」7月2日發售！收錄13款作品的系列首款合集作品

在2026年2月5日(四)播出的「Nintendo Direct 遊戲軟體廠商陣容 2026.2.5」中，透露了「大盜五右衛門大集合！」將於2026年7月2日(四)發售。
隨此消息，自2026年2月6日(五)起已開始接受實體版與下載版的預約。

「大盜五右衛門大集合！」將於7月2日發售決定！收錄13款作品的合集作品

在2026年2月5日(四)舉行的「Nintendo Direct 遊戲軟體廠商陣容 2026.2.5」中，宣布了「大盜五右衛門大集合！」將於2026年7月2日(四)發售。
本作是為紀念「大盜五右衛門」系列迎來今年40週年，所推出的系列首款合集作品。

配合此發表，自2026年2月6日(五)起已開始接受本作實體版與下載版的預約。
在發售前一日2026年7月1日(三)前， 下載版可享9折優惠 購買，務必留意。
此外，本作的詳細資訊可於「大盜五右衛門大集合！」官方網站確認。

系列首款合集作品！

大盜五右衛門！ 機關道中(1986/FC)
本作不僅收錄了1986年發售的首款作品「大盜五右衛門！機關道中」，還收錄了大人氣作品「大盜五右衛門 雪雪姬救出繪卷」、「大盜五右衛門2 奇天烈將軍瑪基尼斯」以及首次移植的4款作品，總計13款來自紅白機、超級任天堂、Game Boy的作品。

收錄作品詳細

がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻(1991/SFC)
がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス(1993/SFC)
がんばれゴエモン3 獅子重禄兵衛のからくり卍固め(1994/SFC)
それ行け♥エビス丸 からくり迷路 消えたゴエモンの謎!!(1996/SFC)
  • 大盜五右衛門！ 機關道中

  • 大盜五右衛門2

  • 大盜五右衛門外傳：消失的黃金煙鬥

  • 大盜五右衛門 雪姬救出繪卷

  • 大盜五右衛門 被綁架的惠比壽丸

  • 大盜五右衛門外傳2 天下財寶

  • 大盜五右衛門2 奇天烈將軍瑪基尼斯

  • 大盜五右衛門3 獅子重祿兵衛的詭計卍字固

  • 大盜五右衛門 閃閃發光道中 我成為舞者的理由 (首次移植)

  • 出發吧♥惠比壽丸 機關迷宮 消失的五右衛門之謎!! (首次移植)

  • 大盜五右衛門 黑船黨之謎

  • 大盜五右衛門 天狗黨的逆襲 (首次移植)

  • 大盜五右衛門 星空士戴納麥特現身！！ (首次移植)

「「大盜五右衛門大集合！」KONAMI STYLE限定套組」預約開始！

「がんばれゴエモン大集合！」コナミスタイル限定セット
針對「大盜五右衛門」系列粉絲，推出了遊戲軟體與3款周邊商品組成的「「大盜五右衛門大集合！」KONAMI STYLE限定套組」。
此套組也自2026年2月6日(五)起開放預約。
可於KONAMI STYLE進行預約，請務必查看。

商品內容

  • 遊戲軟體「大盜五右衛門大集合！」

  • 「大盜五右衛門大集合！」壓克力立牌

  • 「大盜五右衛門大集合！」特製扇子

  • 「大盜五右衛門大集合！」特製風呂敷

SNS抽獎活動進行中！有機會獲得原創手巾

為紀念「大盜五右衛門大集合！」發售決定，自2026年2月6日(五)起已開始舉辦SNS抽獎活動。
參加應募即有機會抽中「大盜五右衛門大集合！原創手巾」，共30名幸運兒。
參加方式簡單，請勿錯過此次機會。

  • 活動期間：2026年2月6日(五)～2026年2月15日(日)23:59

  • 1. 追蹤KONAMI官方 X (@KONAMI573ch)。

  • 2. 轉發活動指定貼文。

作品概要

大盜五右衛門大集合！

KONAMI

2026年7月2日(四)

懷舊遊戲合集(動作/角色扮演/動作益智)

1～4人 ※依各作品而異

CERO A

實體版：Nintendo Switch、PlayStation 5 / 下載版：Nintendo Switch、PlayStation 5、Steam

©Konami Digital Entertainment

🔸Switch 2「eFootball Kick-Off!」將於2026年夏季發售決定！從「世界足球競賽」進化而來的正統足球動作遊戲
🔸「實況野球2026-2027」將於2026年夏季發售決定！實裝紀念「成功」模式30週年的新劇本
🔸「人機迷網」體驗版將自2月6日起於各平台陸續開始配信！同步舉辦總額價值100萬日圓的抽獎活動

【年貨攻略】即睇賀年美食、彩妝及購物優惠

大S離世周年真相曝光！　韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」

大S離世周年真相曝光！　韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」

女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。

姊妹淘 ・ 3 小時前
鍾柔美扮A0終認衰　網民唔收貨：個名已經臭晒

鍾柔美扮A0終認衰　網民唔收貨：個名已經臭晒

【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住

72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住

現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先

姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先

「聲夢傳奇」出身的炎明熹Gigi早前加盟Sony Music 大中華區，之後盛傳姜濤亦會天價加盟Sony Music，更要打入國際市場。今日（6日）姜濤出席活動親解傳聞，更指打入國際市場要先練好英文。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 小時前
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。

Yahoo Food ・ 1 天前
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看

佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看

誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！

Yahoo Style ・ 9 小時前
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！　母子澳洲購物如姊弟

張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！　母子澳洲購物如姊弟

近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。

姊妹淘 ・ 1 天前
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）

消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）

消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。

Yahoo Food ・ 6 小時前
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕　涉嫌起底罪｜Yahoo

藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕　涉嫌起底罪｜Yahoo

去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。

Yahoo新聞 ・ 5 小時前
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查

中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查

巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。

鉅亨網 ・ 11 小時前
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多

《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多

曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。

Yahoo娛樂圈 ・ 4 小時前
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停　身體急速衰竭關鍵原因曝光

大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停　身體急速衰竭關鍵原因曝光

韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。

姊妹淘 ・ 1 天前
巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢　陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo

巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢　陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）

【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）

就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！

Yahoo著數 ・ 2 小時前
將軍澳男子寓所內暈倒　母親揭發惜已來遲

將軍澳男子寓所內暈倒　母親揭發惜已來遲

【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。

on.cc 東網 ・ 5 小時前
45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎

45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎

現年45歲嘅陳冠希（Edison）初出道時集「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女，不過喺2008年艷照事件後，形象直插谷底，漸漸減少幕前工作。自從2017年與秦舒培結婚後，佢選擇退隱娛樂圈，一家三口長居美國，專注潮流品牌生意及照顧家庭。近年陳冠希不時喺街頭被野生捕獲，不過網民都將焦點放喺佢嘅顏值上。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 小時前
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
燒賣被指藏1.5cm生鏽針　女子脷底遭刺穿爆血　生產商職員稱「買咗保險」　食環：已下架｜Yahoo

燒賣被指藏1.5cm生鏽針　女子脷底遭刺穿爆血　生產商職員稱「買咗保險」　食環：已下架｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。

Yahoo新聞 ・ 5 小時前
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹　直升機救起清醒送院

屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹　直升機救起清醒送院

【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。

on.cc 東網 ・ 1 天前
李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友

李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友

2月3日，有網友在北京機場巧遇李榮浩與楊丞琳，目睹兩人手牽手同行，還身穿同色系牛仔外套。畫面中，李榮浩一路牽著楊丞琳往前走，楊丞琳則跟在身旁，步伐默契，低調互動引起網友討論。

姊妹淘 ・ 5 小時前