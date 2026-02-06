「大盜五右衛門大集合！」7月2日發售！收錄13款作品的系列首款合集作品

在2026年2月5日(四)播出的「Nintendo Direct 遊戲軟體廠商陣容 2026.2.5」中，透露了「大盜五右衛門大集合！」將於2026年7月2日(四)發售。

隨此消息，自2026年2月6日(五)起已開始接受實體版與下載版的預約。

「大盜五右衛門大集合！」將於7月2日發售決定！收錄13款作品的合集作品

在2026年2月5日(四)舉行的「Nintendo Direct 遊戲軟體廠商陣容 2026.2.5」中，宣布了「大盜五右衛門大集合！」將於2026年7月2日(四)發售。

本作是為紀念「大盜五右衛門」系列迎來今年40週年，所推出的系列首款合集作品。

配合此發表，自2026年2月6日(五)起已開始接受本作實體版與下載版的預約。

在發售前一日2026年7月1日(三)前， 下載版可享9折優惠 購買，務必留意。

此外，本作的詳細資訊可於「大盜五右衛門大集合！」官方網站確認。

系列首款合集作品！

大盜五右衛門！ 機關道中(1986/FC)

本作不僅收錄了1986年發售的首款作品「大盜五右衛門！機關道中」，還收錄了大人氣作品「大盜五右衛門 雪雪姬救出繪卷」、「大盜五右衛門2 奇天烈將軍瑪基尼斯」以及首次移植的4款作品，總計13款來自紅白機、超級任天堂、Game Boy的作品。

收錄作品詳細

がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻(1991/SFC)

がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス(1993/SFC)

がんばれゴエモン3 獅子重禄兵衛のからくり卍固め(1994/SFC)

それ行け♥エビス丸 からくり迷路 消えたゴエモンの謎!!(1996/SFC)

大盜五右衛門！ 機關道中

大盜五右衛門2

大盜五右衛門外傳：消失的黃金煙鬥

大盜五右衛門 雪姬救出繪卷

大盜五右衛門 被綁架的惠比壽丸

大盜五右衛門外傳2 天下財寶

大盜五右衛門2 奇天烈將軍瑪基尼斯

大盜五右衛門3 獅子重祿兵衛的詭計卍字固

大盜五右衛門 閃閃發光道中 我成為舞者的理由 (首次移植)

出發吧♥惠比壽丸 機關迷宮 消失的五右衛門之謎!! (首次移植)

大盜五右衛門 黑船黨之謎

大盜五右衛門 天狗黨的逆襲 (首次移植)

大盜五右衛門 星空士戴納麥特現身！！ (首次移植)

「「大盜五右衛門大集合！」KONAMI STYLE限定套組」預約開始！

「がんばれゴエモン大集合！」コナミスタイル限定セット

針對「大盜五右衛門」系列粉絲，推出了遊戲軟體與3款周邊商品組成的「「大盜五右衛門大集合！」KONAMI STYLE限定套組」。

此套組也自2026年2月6日(五)起開放預約。

可於KONAMI STYLE進行預約，請務必查看。

商品內容

遊戲軟體「大盜五右衛門大集合！」

「大盜五右衛門大集合！」壓克力立牌

「大盜五右衛門大集合！」特製扇子

「大盜五右衛門大集合！」特製風呂敷

SNS抽獎活動進行中！有機會獲得原創手巾

為紀念「大盜五右衛門大集合！」發售決定，自2026年2月6日(五)起已開始舉辦SNS抽獎活動。

參加應募即有機會抽中「大盜五右衛門大集合！原創手巾」，共30名幸運兒。

參加方式簡單，請勿錯過此次機會。

活動期間：2026年2月6日(五)～2026年2月15日(日)23:59

1. 追蹤KONAMI官方 X (@KONAMI573ch)。

2. 轉發活動指定貼文。

作品概要 大盜五右衛門大集合！ KONAMI 2026年7月2日(四) 懷舊遊戲合集(動作/角色扮演/動作益智) 1～4人 ※依各作品而異 CERO A 實體版：Nintendo Switch、PlayStation 5 / 下載版：Nintendo Switch、PlayStation 5、Steam

©Konami Digital Entertainment

