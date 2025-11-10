大眾醫療｜公營醫療明年起大加價，急症室收費$180變$400！醫管局放寛減免機制，合資格人士今起可申請

香港公營醫療系統收費制度即將迎來重大變革。政府早前公布全新收費方案，多項醫療服務的收費會在明年元旦起正式加價。不過，政府也同時放寬「醫療費用減免機制」的申請門檻，合資格市民可於今（3日）起申請，有望幫助減輕經濟負擔！

公營醫療不再平價，冀私營分擔壓力

本地公立醫院將於2026年1月1日起加價，市民最常使用的急症室將採用二級制收費，危殆及危急的病人免費，其餘三類（緊急、次緊急、非緊急）病人則需付400元；另外急症病床住院費則由180元加至300元。

專科門診方面，現行收費制度為首次診症135元及80元，之後將會劃一改為250元。標準藥物每項收費20元，現時每次最多可取16周藥物，改為每次最多可取4周藥。家庭醫學門診服務（包括普通科門診和家庭醫學專科門診等），診金劃一為150元，藥物每項收費5元，每次最多取4周藥物。

前任醫管局總裁高拔陞曾表示，目前前往急症室求診的病人中，有高達六成屬於次緊急和非緊急的個案。他認為，新的收費標準接近私營診所的收費水平，希望能藉此分流這類病人。

一成病人「甩底」，免費檢查絕跡公院

更令人關注的是，過去無需收費的門診檢查也將有所變動。高拔陞提到，目前約有一成的預約病人無故缺席，顯示有必酚改革收費制度以杜絕浪費。在新制度下，基礎的病理檢驗及非緊急放射造影（如X光）將維持免費，但進階及高端的病理檢驗將分別收取50元及200元；而在非緊急放射造影方面，進階檢查（如超聲波、乳腺造影等）將收取250元，高端檢查（如電腦掃描、磁力共振等）則將收取500元。不過，為了減輕重症患者的負擔，這類收費將設有每年一萬元的上限。

減免機制大放寬，合資格者今起可申請

為照顧低收入及經濟能力較弱的病人，政府同時也放寬了「醫療費用減免機制」的申請門檻。醫管局早前公布，會就減免機制設立過渡安排，合資格市民可於今日起申請。合資格者包括：

已預約於明年1、2月就診的病人，可在就診前兩個月提交收入及資產證明文件，申請會獲預先審核，並在就診前獲發費用減免證明書

病人如未能提供足夠文件申請減免，明年1月起可向醫務社會服務部申請「有條件醫療費用減免」；惟3個月內未獲正式減免，則需全數清繳費用

2人或以上家庭，入息低於全港中位數即可申請；1人家庭入息低於中位數150%，同樣可申請減免

現時已持有減免證明書者，則毋須重新申請，可獲減免直到證明書有效期完結。另外，65至74歲長生津人士只須提交銀行月結單等領取長生津的證明，而無需須提交財政文件。以二人家庭為例，如兩名受惠人均是長津受助人，可獲豁免提交收入及資產文件；但一人家庭則只獲豁免提交資產文件。

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅預計，合資格申請者或比現時多逾5倍，但強調不代表需要5倍人手處理。七個醫院聯網會成立專隊處理減免申請，病人若交齊文件，申請最快即日獲批。當局預計，醫療費用減免機制經優化後，合資格受惠的病人將由30萬大增至140萬人。