大眾醫療｜醫管局行政總裁年薪破 700 萬！5大高層年薪逾 3,000 萬，議員促設 KPI：表現要對得住份糧！

大眾醫療｜醫管局行政總裁年薪破 700 萬！5 大高層年薪逾 3,000 萬，議員促設 KPI：表現要對得住份糧！當市民在公立醫院排期等到天荒地老時，醫管局高層的待遇卻再次刷新公眾認知。

撰文：Medical Inspire｜圖片來源：醫管局

根據醫管局最新公布的 2024 至 25 年度年報，醫管局的年度總收入已突破 1,012 億港元，其中政府補助佔約 875 億元。雖然盈餘按年大減 46% 至 5.24 億元，但員工成本卻高達 658 億元，佔整體開支逾 65%。

當中最受矚目的「打工皇帝」，莫過於去年 7 月底卸任的行政總裁高拔陞，其截至 2025 年 3 月底的年薪已攀升至 707.1 萬元，按年加薪約 20.4 萬元，加幅約 3%，平均月薪高達 58 萬元，繼續穩坐高薪榜首。

聯網總監加薪高達 15%，惹「肥上瘦下」疑慮

除了行政總裁，醫管局 5 名最高薪行政人員的總薪金開支合共已超過 3,000 萬元。其中加薪幅度最驚人的是港島西聯網總監李德麗，年薪由 554.2 萬元躍升至 636.6 萬元，增幅近 15%，加薪額逾 82 萬元。其他聯網高層亦不遑多讓，新界東聯網總監鍾健禮年薪升至 570.7 萬元；曾捲入爭議的九龍東聯網總監楊諦岡，年薪亦獲加至 551.9 萬元。

議員倡設立 KPI：縮短輪候時間才是硬道理

面對高層薪酬「步步高升」，立法會議員陳凱欣直言，雖然明白全球「搶人才」競爭大，但高層支取逾 700 萬元公帑年薪，必須展現出「合理表現」。她建議醫管局應針對高層制定明確的 KPI ，例如必須有效縮短專科輪候時間，確保資源能真正改善病人體驗，而非流於「肥上瘦下」的負面觀感。事實上，醫管局年報亦提到，醫療程序日益複雜且具風險，管理層需在維持醫療安全與提升效率之間取得平衡，並透過如「HA Go」等科技應用優化服務質素。