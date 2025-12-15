大眾醫療｜醫院地盤造假文件震驚全城，病人安全響警號？林哲玄醫生怒轟：建築業爛得不能再爛、層層造假，一定要改革！

大眾醫療｜早前，一宗涉及瑪嘉烈醫院重建及擴建工程的醜聞，震動了整個香港社會，特別是醫療界及普羅大眾對工程質素的信任。事件核心是一間負責監測震動儀器的分判商，被指懷疑呈交了偽造的校正證明，醫管局已報警處理。

在醫院進行大型擴建工程時，監測工程震動至關重要，尤其在正在運作的醫院環境中。震動數據一旦出現問題，可能直接危及病人的診斷與治療。前醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰指出，工程中的震動有機會影響診斷，例如磁力共振（MRI）等儀器，若受震動干擾，影像便會變得不準確。

陸志聰強調，當醫生需要根據清晰影像來判斷病人病情時，不準確的影像將會構成極大問題。此外，進行眼部手術或腦部手術這類需要高度精準的操作時，醫生往往需要依賴儀器輔助，若儀器因震動而稍為歪斜或顯示不清「可大可小」。

雖然醫衞界立法會議員林哲玄引述同事指出，即使在有建築工程的醫院內進行腦部手術，亦未感受到任何影響，前線醫護人員對工作環境亦會保持高度警覺，若掃描儀器因震動導致影像不清，醫護會立即察覺並提出。然而，監測震動儀器本應具備監察作用，證明造假無疑是對病人安全及醫療質素的極大風險。

對於此次瑪嘉烈醫院工程的造假疑雲，醫療衞生界立法會議員林哲玄反應極為強烈。他炮轟香港建造業界的狀況是「爛到無得再爛」，認為事件反映了建造業的「陋習」，甚至形容該行業長期存在「層層壓榨」與「層層造假」的問題，強調必須要正視和改革。

林哲玄指出，他所針對的是建造業的「不良文化」，或稱之為「營商文化」，而非個別專業人員。他語帶諷刺地反問公眾，既然今次有涉及僅數千至數萬元的文件被懷疑造假，是否「得呢啲文件造假」？他認為若這種情況繼續下去，香港在世界上將不再是「金漆招牌」，而是「大笑話」。

林哲玄認為這並非單一孤立事件，而是行業長期積弊的結果。他列舉了近年多宗涉及工程質量的醜聞，質疑是否全部都是「少數害群之馬」所為，他提及的案例包括：

醫管局建設項目：

過去曾出現過物料不達標的問題，例如包裹電線的金屬喉管質量未達標準。

沙中綫紅磡站：

曾發生鋼筋密度不足的嚴重事件，甚至有鋼筋被剪短。

簡約公屋：

最近亦被揭發有人為了裝嵌組件，而「鑽大啲個窿」，以解決「難入榫」的問題。

圍標文化：

林哲玄更指出，連「圍標」這類問題，他「中學聽到而家，係上世紀嘅事」，質疑這些積弊為何能維持這麼久，並產生這麼多問題。

面對這一連串事故，林哲玄以普通市民的角度出發，質問道：「你咁多事情出現咗，你次次都係話單一事件，服唔服到眾呢？」，認為單靠業界自律並不足夠，需要加強監管。

針對林哲玄的「爛透論」，發展局局長甯漢豪則「隔空回應」，表示絕對不同意香港建造業是「差勁」的看法，並強調不應「一竹篙打一船人」。她承認業內的確有個別人士不守規矩，稱之為「害群之馬」。她認為，文件造假的個案在「各行各業」都曾發生，並強調香港建造業在基建和建造質素方面，在區域及世上都有良好聲譽，不應「妄自菲薄」。

然而，林哲玄堅持不收回言論，他認為問題的核心在於不良的「營商文化」。面對層出不窮的質量及造假醜聞，公眾的眼睛是雪亮的，建造業需要深刻改革才能重拾信任。