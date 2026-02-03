大眾醫療｜非港人「走數」無王管？醫管局慘被撇帳 3,872 萬元成公帑黑洞！議員建議：費用過千應考慮報警。

撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable

隨醫管局最新公布的 2024 至 25 年度年報，公帑資源被濫用的問題再次浮上水面。醫管局 2024 至 25 年度年報披露，整個年度無法收回的醫療款項（即壞帳）高達 3,872 萬元，較上一年度僅輕微減少 5.6 萬元。這筆巨額壞帳主要涉及非符合資格人士（即非本港居民），局方坦言要追回款項的成功機會極微。在全球醫療資源緊絀的背景下，這筆足以資助大量基層醫療服務的款項白白流失，引起社會關注。

議員倡改收費模式：先付押金或報警追數

針對公院多年壞帳這個「頑疾」，立法會議員陳凱欣提出多項大膽建議。她認為醫管局應考慮改變收費模式，例如要求非符合資格人士在接受服務前先預繳部分款項（如費用達 100 元先收 40 元），以減低「走數」後的損失。陳凱欣更建議，對於惡意拖欠的個案應報警處理，讓相關人士承擔法律責任，增加阻嚇力。目前，由於人口老化，65 歲或以上人士的服務成本已佔醫局整體開支的 55%，資源分配必須更加審慎。

雖然壞帳問題未解決，但醫管局在其他範疇正設法壓縮開支。年報顯示，連續三年上升的藥物成本在 2024 至 25 年度罕有錄得跌幅，按年下降 2.87% 至 127 億元。這歸功於局方新成立的「成本評估小組」積極與藥廠議價，並引入非原廠藥物。然而，儘管行政上努力節流，專科及急症室的每次診症成本仍持續上升，反映前線醫療壓力並未因高層加薪或藥費調整而減輕。不少市民期望醫管局能將省下的每一分公帑，精準投放在縮短輪候時間及提升臨床安全上。