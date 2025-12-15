大眾醫療｜香港中醫藥發展新里程碑：旗艦中醫醫院今日正式投入服務！預約方法、收費、交通一覽。

大眾醫療｜香港醫療界迎來歷史性時刻！市民期待已久的香港首間中醫醫院，已於今日（12月11日）起正式分階段投入服務。這間位於將軍澳百勝角路1號的全新醫院，由浸會大學承辦並引入公私營合作模式，更標誌著香港中醫藥發展跨越新篇章。

香港醫療界迎來歷史性時刻！市民期待已久的香港首間中醫醫院，已於今日（12月11日）起正式分階段投入服務。這間位於將軍澳百勝角路1號的全新醫院，由浸會大學承辦並引入公私營合作模式，更標誌著香港中醫藥發展跨越新篇章。

醫院開院首年將率先提供關鍵的醫療服務，包括門診及日間住院服務，並全面推展中醫六大分科服務，以及12個專病項目。不過，醫院行政總監卞兆祥教授歡迎有需要的市民預約體驗的同時，亦有消息指出，中醫醫院投入服務首月的政府資助名額已經爆滿，足見市民對優質中醫服務的需求極為殷切！

暖流湧現！「宏福苑災民」特設醫療豁免：憑身份證明即可受惠！

在新醫院啟動之際，最令人關注及感動的消息，莫過於醫院特別向近期「宏福苑五級火災」的受影響居民伸出援手，提供暖心服務豁免。香港中醫醫院行政總監卞兆祥教授表示，醫院將會為宏福苑居民提供服務收費豁免，直至明年年底。這項豁免是根據政府資助服務的標準提供，受惠市民只需「拿著身份證明資料」即可。

卞兆祥教授進一步解釋：「病人拿著身份證明資料，告訴我們曾在火災過程入住政府醫院，出院後有些問題未必有跟進的，可以來這邊求診，或者是宏福苑本身的居民都可以來，有身份資料就可以，不需要轉介」。

六大王牌專科＋12個「專病項目」曝光！中西醫協作模式有何特別？

香港中醫醫院與傳統中醫診所不同，它採用了以中醫為主導的中西醫協作服務模式，提供三種服務模式：純中醫、中醫為主，以及中西醫協作服務。

在服務範疇上，醫院首年將全面開展中醫六大分科，讓市民可以接受更專業細緻的診治：

中醫內科

中醫外科

中醫婦科

中醫兒科

中醫骨傷科

中醫針灸科

此外，醫院聚焦於12個首年開展的「專病項目」，針對香港常見或較難處理的慢性或複雜疾病，例如：

部分專病項目分類

中醫內科

服務重點：腫瘤復康或紓緩、老年退化性疾病、中醫「治未病」、情志病、功能性消化病等

醫院設有中西藥房服務、放射診斷設施（如X光、磁力共振）、內窺鏡中心及病理化驗服務，支援中西醫協作診斷。

中醫針灸科

服務重點：中風後康復、長期痛症

日間住院服務（4小時時段）專為程序較複雜的中醫治療設計，如薰蒸療法、中藥浸浴等，特別針對風濕性關節炎或肌肉勞損。

中醫兒科

服務重點：小兒「五遲」（生長發育遲緩）

綜合專職醫療門診首年提供營養諮詢、職業治療、物理治療及言語治療，日後還將提供臨床心理輔導等，支援兒童復康。

市民要留意的是，中醫醫院目前並不提供急症室服務、全身麻醉科手術、深切治療及分娩服務。

預約零難度？四大途徑手把手教學

市民應診前都需要先預約。醫院提供了多種便捷的預約方式，確保市民可以輕鬆「睇靚症」：

1.

��

手機應用程式：

下載「CMHHK Mobile App」（iOS）或「香港中醫醫院」（Android），可隨時預約、管理就診時段、繳費及查閱藥物資訊。

2.

��

官方網站：

透過官方網站（www.cmhhk.org.hk）進行預約。

3.

��

醫院熱線電話

熱線：3121 3121 (服務時間：周一至周六上午9時至下午6時)。

4.

��‍♀️

現場親身預約 在醫院地下接待處親身預約。

服務收費一覽：資助 vs. 私家如何選？

醫院服務分為兩大類：65%為政府資助服務，35%為可自行選擇中醫師的市場導向服務（即私家門診），兩者收費標準有顯著差異：

政府資助服務收費 (首年優惠價)：

全科門診／中醫治療（針刺、拔罐等） 每次 $180

分科門診／中醫治療（針刺、拔罐等） 首次每次 $250 (原價 $280)

市場導向服務收費 (首年優惠價)，包括中醫診症、針刺、灸法、骨傷、推拿、拔罐：

中醫診症（高級中醫師） 每次 $450

中醫診症（顧問中醫師） 每次 $790

治療（高級中醫師） 每種治療 $450

治療（顧問中醫師） 每種治療 $630

��

交通攻略：免費接駁專車、九龍新界直達巴士路線一覽！

香港中醫醫院位於將軍澳百勝角路，為方便市民就診，院方及運輸署已全面加強交通接駁安排。

1. 醫院免費接駁專車（最方便之選）

醫院特別提供免費接駁專車服務，於特定時段往返港鐵站，對跨區市民極為方便

接駁站點： 港鐵調景嶺站及康城站。

目的地： 醫院正門。

2. 公共運輸服務：將軍澳、九龍、新界東全面覆蓋！

運輸署協調營辦商新增及加強了多條專線：