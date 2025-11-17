全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
木村坦言對手機沒有太多欲望，所以這 4 年間就一直在用同一台了。
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。
木村大神親身到 Bic Camera 買新 iPhone
在他個人 YouTube 頻道【木村さ〜〜ん！】的節目企劃中，木村拓哉分享了他預約並前往 Bic Camera（ビックカメラ） 領取新手機的過程。雖然身為頂級明星，但他依然親力親為，前往實體店舖辦理手續，這一舉動讓不少粉絲感到相當親切。
告別舊愛 iPhone 13 升級 iPhone 17 Pro
影片中最讓網民驚喜的亮點，莫過於木村拓哉「退役」的舊手機。原來他之前一直使用的是 iPhone 13。在現今大屏幕手機當道的年代，加上他身價不菲，大眾普遍以為他手執當季最新款的手機，但木村坦言對手機沒有太多欲望，所以這 4 年間就一直在用同一台了。
木村這次入手是最新款的 iPhone 17 Pro，在取機之前也親身體驗了新款 iPhone 的各個賣點功能，其中對於有 40 倍放大遠攝，以及 4,800 萬像素相機的細節環原度感到震驚。
配色方面，木村本來手執的是 iPhone 13 鮮紅色 Product RED 的版本，他會選擇這次 iPhone 17 Pro 超顯眼的宇宙橙嗎？他首先也提到套上保護殼後也全都被遮擋了吧？而且看到實物後的表情也略顯微妙。所以畫面一轉之後，就變成了在深墨藍色和銀色之間做選擇，不過似乎木村也不太喜歡銀色 iPhone 17 Pro 機背玻璃部分的白色處理，最後秒選藍色。
網民反應：同款手機的興奮
影片一出，隨即在 X（前 Twitter）等社交平台上引起熱議。不少使用 iPhone 13 mini 的網民紛紛表示：「原來木村大神跟我用同一款手機！」、「看到他用 mini 感覺好有品味」。也有剛好換了 iPhone 17 Pro（特別是藍色款）的粉絲興奮地表示與偶像「撞機」是命運的安排。
這次換機影片不僅展示了最新的 iPhone 17 Pro，更意外讓 iPhone 13 再次成為話題，證明了這款已停產的小屏旗艦在木村加持下魅力依然。
