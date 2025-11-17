焦點

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金

Yahoo Tech HK

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

木村坦言對手機沒有太多欲望，所以這 4 年間就一直在用同一台了。

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

木村大神親身到 Bic Camera 買新 iPhone

在他個人 YouTube 頻道【木村さ〜〜ん！】的節目企劃中，木村拓哉分享了他預約並前往 Bic Camera（ビックカメラ） 領取新手機的過程。雖然身為頂級明星，但他依然親力親為，前往實體店舖辦理手續，這一舉動讓不少粉絲感到相當親切。

告別舊愛 iPhone 13 升級 iPhone 17 Pro

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
廣告

影片中最讓網民驚喜的亮點，莫過於木村拓哉「退役」的舊手機。原來他之前一直使用的是 iPhone 13。在現今大屏幕手機當道的年代，加上他身價不菲，大眾普遍以為他手執當季最新款的手機，但木村坦言對手機沒有太多欲望，所以這 4 年間就一直在用同一台了。

木村這次入手是最新款的 iPhone 17 Pro，在取機之前也親身體驗了新款 iPhone 的各個賣點功能，其中對於有 40 倍放大遠攝，以及 4,800 萬像素相機的細節環原度感到震驚。

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

配色方面，木村本來手執的是 iPhone 13 鮮紅色 Product RED 的版本，他會選擇這次 iPhone 17 Pro 超顯眼的宇宙橙嗎？他首先也提到套上保護殼後也全都被遮擋了吧？而且看到實物後的表情也略顯微妙。所以畫面一轉之後，就變成了在深墨藍色和銀色之間做選擇，不過似乎木村也不太喜歡銀色 iPhone 17 Pro 機背玻璃部分的白色處理，最後秒選藍色。

網民反應：同款手機的興奮

影片一出，隨即在 X（前 Twitter）等社交平台上引起熱議。不少使用 iPhone 13 mini 的網民紛紛表示：「原來木村大神跟我用同一款手機！」、「看到他用 mini 感覺好有品味」。也有剛好換了 iPhone 17 Pro（特別是藍色款）的粉絲興奮地表示與偶像「撞機」是命運的安排。

這次換機影片不僅展示了最新的 iPhone 17 Pro，更意外讓 iPhone 13 再次成為話題，證明了這款已停產的小屏旗艦在木村加持下魅力依然。

更多內容：

木村拓哉 YouTube 頻道

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

Black Friday

其他人也在看

華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，Apple 其實從未打算按年更新該產品線。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」

許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」

人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊

網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊

雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。

am730 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足　網讚：老了照樣是女皇

60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足　網讚：老了照樣是女皇

60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。

姊妹淘 ・ 1 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉　立即下台

日本上百民眾集會促日揆向華道歉　立即下台

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。

on.cc 東網 ・ 4 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐

郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐

「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」

香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」

日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」

Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
海豹被殺人鯨追殺　驚險「登船」逃生　美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo

海豹被殺人鯨追殺　驚險「登船」逃生　美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen

楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen

奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變

裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變

林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出post

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」　公審髮型師經手後變河童

網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」　公審髮型師經手後變河童

每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個X

am730 ・ 1 天前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星　突要補妝累她「冷得要死」　想借拍戲暴打對方： 我想真打

劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星　突要補妝累她「冷得要死」　想借拍戲暴打對方： 我想真打

內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅

63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅

當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...

styletc ・ 57 分鐘前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍

部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍

距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。

Yahoo 體育 ・ 7 小時前
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！

札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！

哎喲，札幌的秋冬本該是裹圍巾喝熱可可的愜意，誰知11月11日早上7點40分，中央區圓山西町10丁目住宅區突然發現寬20厘米的熊腳印

Japhub日本集合 ・ 2 小時前
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度

天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度

一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。

am730 ・ 1 天前