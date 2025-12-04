大維修樓宇拆棚網明天大限 業界指工程漲價憂日後檢驗容量 再有屋苑棚網報告涉造假

政府飭令全港進行大維修的樓宇，最遲明日須拆除棚架上的棚網，多幢大維修屋苑昨都動工拆除棚網。有業界相信，業內約3,000名合資格棚工足夠應付需求，又指近日棚工的日薪和需求增加，部分現有工程已受影響，亦有業界稱拆除棚網是釋除市民疑慮的唯一方法。此外，繼政府點名兩屋苑棚網報告涉嫌造假，紅磡一個住宅昨有居民報案稱懷疑棚網使用虛假檢測報告。

大埔宏福苑五級火令社會關注棚網安全性，政府要求全港大維修樓宇最遲明日須拆除外牆棚架的棚網，多個地盤昨已接連開始拆除棚網。建造業總工會理事周思傑向本報稱，以一幢高20層樓宇為例，棚網需要20名棚工花大約一日多清拆，估計業內有約3,000名合資格棚工，料有足夠人手應付。他指，有業界反映棚工日薪自宏福苑大火後已飆升，加上近日拆棚需求進一步帶動日薪增加，部分現有工程已受影響。

周思傑指，拆棚網前要先由雜工清理棚架上的廢物、垃圾和橋板，否則工具或石屎等隨時在拆棚網期間墮下。對於有指未來數日應避免走近已拆除棚網的棚架，免被雜物擊中，周思傑直言「幾時都應該盡量避免，呢幾日就更加」，因為無論如何清理都仍有機會留有雜物，但這個就牽涉地盤管理問題；又稱棚網是從高處開始拆，相信最底層棚網和橋板等仍能阻擋。多個屋苑陸續拆除棚網，包括深水埗怡閣苑、荔枝角清麗苑、大埔新興花園等，另房屋署已拆除15個公共屋邨的棚網。

怡閣苑昨有棚工拆除外牆棚網，該屋苑維修用的棚網涉及行使虛假文書情況，已被警方立案調查。(鍾式明攝)

業界：拆網檢驗才能釋除市民疑慮

政府最快下周推出新作業守則，要求所有棚網送抵工地時就地採樣，送往指定檢測所檢驗並取得合格證明，方可掛上棚架。周思傑稱，地盤其他物料目前都有類似制度，因此承建商一般都會預早訂貨以預留測試時間，但新安排一個關鍵問題是化驗所有否足夠檔期及時檢驗，加上現時棚網價格飆升及供應短缺，新措施推出初期或影響工程進度，相信制度運行順暢後就沒有問題。

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華在一個電台節目稱，若短時間未能確定棚網檢測報告真偽，拆除再檢驗是唯一釋除市民疑慮的方法，又說供應商在檢測報告造假一事上也可能是無辜。他相信拆除棚網成本不太高，至於成本由承建商或住戶承擔就要視乎合約條款。另邊廂，地產建設商會最快今日開會，討論是否在地盤全面禁煙。



多幢大廈昨已清拆棚網，政府的要求是大維修大廈外牆棚網最遲周六要拆除。(鍾式明攝)

警查怡閣苑 萬高花園大廈等4屋苑

此外，再有屋苑懷疑大維修使用的棚網涉及行使虛假文書。警方回覆查詢稱，至今已就4宗案件展開調查，包括深水埗怡閣苑、紅磡萬高花園大廈，以及當局前日已披露的柴灣峰華邨、炮台山富澤花園，案件列作求警調查，暫未有人被捕。

當中，上月開始維修外牆的萬高花園大廈，昨有居民報案指懷疑現場張貼虛假棚架圍網檢測報告，警方到場發現棚網已經移除，並在場檢獲一張由「濱州市檢驗檢測中心」發出的棚網阻燃合格檢測報告。峰華邨昨早陸續有工人到場拆除棚網，居民邱先生稱安全比錢重要，現階段拆網對大家而言比較安心。另一被點名的炮台山富澤花園，業主立案法團澄清目前僅富嘉閣搭棚，又指大維修工程目前尚在初步階段。

麥美娟：政府研修例賦權當局支援法團

大埔宏福苑五級火引起社會關注樓宇管理問題，民政及青年事務局長麥美娟指，現屆政府就物業管理工作提出多種不同措施，但承認今年7月生效的《建築物管理條例》修訂仍有須改善地方，如當時考慮到私人物業屬私有產權，主管當局權力有限制，包括無法擔任仲裁角色，認為當局應有較大權力協助業主立案法團做好物業管理，會在新一屆立法會就任後提出具體建議。



