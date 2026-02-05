大維修｜方國珊倡恆常維護模式 取代「一次性大維修」 工程分拆業主較易預算｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】「強制驗樓計劃」在 2012 年推出，樓齡達 30 年或以上的私人樓宇有機會被揀選為目標樓宇，有關業主須於限期內完成驗樓，並在完成檢驗後訂明修葺項目。政府昨日（4 日）回覆指，有 11,000 多幢樓宇未獲發強制驗樓通知。提出質詢的立法會議員方國珊提議，政府可研究以「大廈恆常維護」模式，取代現時的「一次性大維修」模式；她今早（5 日）在電台節目進一步解釋，如果恆常維護模式能夠將維修事項分拆，例如將外牆維修、喉管維修等項目分批進行，有望令大廈可以更持久和健康，業主也更有預算，毋須擔心因為要應付大維修，霎時之間籌措大筆款項處理。

稱政府認同「恆常維護方向」

方國珊今早在港台節目《千禧年代》表示，她相信從政府角度都是認同「恆常維護」的方向，因此市建局在 2024 年都推出了「預防性維修資助計劃」，建議屋苑或大廈夾錢參與，供款滿 3 年，就會獲政府 10% 資助。該項計劃以 10 年為一個周期，報告亦會清楚列明大廈最新的結構和設施狀況，「畀業主知道自己大概怎樣計劃，去夾錢和維修。」

市建局「預防性維修資助計劃」兩年逾萬單位參與

「預防性維修資助計劃」實施至今 22 個月，已經有 18 宗合資格申請，涉及 11,400 個住宅單位。被問到計劃成效，方國珊認為短時間已經有過萬單位受惠，已經算是「方向正確」。她相信新計劃可以減少屋苑居民的爭議，變成「有節奏，有步驟」的模式，業主可以預算到每個月應該儲多少錢應付維修，「唔使等到要做大維修，一筆過好大筆（錢），令到業主會好擔心。」

建議位置相鄰維修項目可同時進行

當被問到如果樓宇分拆維修項目，會否反而令操作更複雜，地盤會否無法同時容納不同承建商同時運作，方國珊就回應指，部份如果性質或者位置相鄰的項目，可以一次過進行，例如內外牆壁可以跟排水管一同維修，就可以減少到對住戶的滋擾；她又認為，如果將項目分拆處理，維修報價的透明度可望提高。