妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
大美新疆自然景觀多 本港航空公司擬增直航班次吸引海外旅客轉機到當地(張曼琳報道)
【Now新聞台】新疆擁有不少壯麗的自然風光，其中天山天池是必到景點之一，本港有航空公司計劃增加直飛新疆的航班至每日一班，吸引海外旅客經香港轉機到當地。
眼前是連綿陡峭險峻的山坡，遠處是長年白雪覆蓋的高山，藍綠色湖面就像一塊翡翠鑲嵌在群山之中，有如「人間仙境」。
位於新疆烏魯木齊的國家地質公園天山天池，是新疆著名旅遊勝地，吸引不少旅客前來參觀。
江西旅客張小姐：「很美、空氣也好。(感覺新疆的旅遊資源怎樣？)很好，很豐厚，我們反正是感覺吃得也較好，玩得也較多，挺好玩，值得一來。」
江西旅客黃先生：「這個負氧離子，包括這個天池、天山，不錯不錯，也下雪了，我們很高興。」
上到天山這裡，除了可以走木棧道欣賞沿途景色之外，也可以像我一樣，買一塊許願牌，寫下自己的心願，留在天山這裡。
有重臨舊地的遊客指，近年新疆的文旅配套和交通接駁都較以往齊全。
廣州旅客葉先生：「設施完善了很多，有纜車，以往都沒有纜車，現在有纜車。大美新疆，很壯觀。」
今年四月，有本港航空公司推出直飛新疆烏魯木齊航線，每星期四班機，營運超過半年，客流理想，正考慮再加密班次。
太古集團公共事務董事唐偉邦：「接下來冬天應是淡季，但我聽到新疆這邊都很想推廣滑雪，香港人也喜歡滑雪，其實我認為是可以做。身邊很多朋友都說開始去新疆旅遊，南疆、北疆，尤其是放暑假時，很多團和個人遊都去了新疆。另外，我們在東南亞也有航線，都有很多人經香港往新疆，所以我們覺得可以增加航班，所以我們最想是希望下一步可做到每天一班。」
唐偉邦又提到，來往香港與新疆的貨運航班同樣運行頻密，期望借助冷鏈技術將更多新疆的水果、農產品等，通過香港轉運到世界各地。
