大聯盟季後賽登場 外卡戰老虎小熊先拔頭籌

（法新社洛杉磯30日電） 美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今天開打，底特律老虎主力投手史庫柏今天展現好身手，帶領全隊以2比1擊敗克里夫蘭守護者；芝加哥小熊則在主場以3比1力退聖地牙哥教士。

外卡系列賽首戰，史庫柏（Tarik Skubal）飆出生涯新高的14次三振，帶領老虎擊敗守護者搶下頭香。此役他主投7.2局僅被敲出3支安打，失1分後退場。後援投手威斯特（Will Vest）順利拿下最後4個出局數。

老虎總教練辛區（AJ Hinch）賽後表示：「史庫柏為我們設定絕佳基調，他整季都投得非常出色，但能在這麼重要的時刻、這麼重要的舞台上有此表現，協助球隊贏球，真的非常不容易。」

這場比賽老虎先馳得點，重砲一壘手托克森（Spencer Torkelson）第1局以安打送卡本特（Kerry Carpenter）回到本壘拿下第1分。

守護者靠阿里亞斯（Gabriel Arias）4局下的安打追平，不過老虎在第7局超前，葛林（Riley Greene）因麥金斯崔（Zach McKinstry）犧牲觸擊拿下致勝分。

老虎本季雖在中期後重挫，更遭守護者演出大逆轉奪下美聯中區龍頭，不過全隊只要在第2戰獲勝，就能提前晉級分區系列賽。

國聯外卡系列賽首戰，小熊在自家的瑞格利球場（Wrigley Field）迎戰聖地牙哥教士。教士第2局靠著柏格茨（Xander Bogaerts）中外野二壘安打先拿1分，不過小熊5局下還以顏色，鈴木誠也與凱利（Carson Kelly）連續敲出陽春砲，教士先發投手皮維塔（Nick Pivetta）苦失2分退場。

小熊第8局添下保險分，霍納（Nico Hoerner）以高飛犧牲打送回史萬森（Dansby Swanson）回到本壘。最後終結者凱勒（Brad Keller）順利關門，以3比1擊退作客的教士。

小熊今天由包伊德（Matthew Boyd）掛帥，他4.1局失1分後即被換下，接下來牛棚全力封鎖對手打線至終場。