大聯盟季後賽 藍鳥淘汰洋基率先晉級

（法新社洛杉磯8日電） 美國職棒大聯盟季後賽，多倫多藍鳥今天以5比2擊敗紐約洋基，結束洋基今年的季後賽之旅。

藍鳥是以3勝1負贏得美國聯盟分區系列賽，全隊自2016年以來首次晉級美國聯盟冠軍賽。他們將與西雅圖水手或底特律老虎爭奪美國聯盟冠軍。

洋基去年在世界大賽中輸給洛杉磯道奇，自2009年以來再也未奪冠。

洋基曾27次贏得世界大賽冠軍，他們在昨天比賽中，從落後5分的困境中奮起直追，最終避免被淘汰。

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）第1局就擊出一壘安打，為藍鳥打下1分。

麥馬洪（Ryan McMahon）為洋基轟出陽春砲，讓雙方戰成平手，但藍鳥在第5局憑斯普林格的犧牲打再下一城，重拾領先。

第7局開始，藍鳥克里門與西門內斯的組合再度發動攻勢，前者敲安，後者野手選擇上壘後，洋基換投由威廉斯（Devin Williams）接替，結果被路克斯（Nathan Lukes）在2出局後揮出2分打點安打，藍鳥將比數拉開至4比1。

面對洋基牛棚，藍鳥第8局又有攻勢，柯克（Alejandro Kirk）二壘安打後，史卓（Myles Straw）建功送回全隊第5分，也讓藍鳥順利晉級。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）說，「我們在這裡輸了」，「藍鳥贏下了比賽。」