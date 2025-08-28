1小時吃下7.2公斤的大胃王始祖 10多年後變成什麼模樣？

說到日本大胃王，你第一個想到的是「辣妹曾根」還是超會吃的小巨人「三宅社長」？

早在90年代，日本就推出了第一批的正統大胃王明星，像是新井和響、「赤阪女王」赤阪尊子、「爆炸頭」米山聰 (モハメドヨネ)。

日本節目追蹤了這些大胃王始祖10多年後的生活，一起來看看他們是不是還是一樣這麼會吃！

首先，就是這位擁有無底洞大胃王稱號的「赤阪女王」赤阪尊子

當年她登上電視時已經40多歲，但她還是可以一口氣輕鬆吃掉62盤壽司！

這位連小林尊都相當尊敬的「赤阪女王」，全盛時期甚至可以一次吃下7.2公斤，完全打敗同期的男性！

今年已經60歲的赤阪，現在不但瘦了、還是位可愛的婆婆～

從保險推銷員退休的赤阪說已經超過10年沒有暴飲暴食了，現在她正過著逍遙的單身生活。

節目讓初代女王挑戰喝甜湯，但因為赤阪曾做過盲腸手術導致食量縮小，所以她只喝了6碗（還是很多啊ＸＤ）

雖然還能再繼續吃，不過因為上了年紀，身體健康還是比較重要啊！

接下來是1999年曾經和赤阪一起去美國比賽大胃王的新井和響。

新井不但是首度在電視上展現一口吃兩貫壽司的始祖大胃王，更是2000年熱狗大胃王的世界冠軍，當時他還發明了把熱狗沾水的吃法。

當年可以一次吃下6公斤的大胃王，現在已經成了48歲的歐吉桑。

但看起來好像比之前還更瘦？

因為新井退出大胃王界後開始迷上健身，所以才會有這麼精實的倒三角身材！

節目同樣請他挑戰爆食，雖然速度已經不像當年那麼猛，但他還是吃下了60盤壽司！

新井說，自己現在已經無法像當年那樣大吃了，畢竟大胃王也跟運動一樣需要訓練，沒有訓練的話就會退步。

最後是「爆炸頭」的摔角選手米三聰，16年前才23歲的他一次可以吃下 6.6 公斤份量的食物！

他當年最有名的就是用豪邁的吃法一次吃完一公斤的超大份豬排飯。

16年後，即將40歲的他變得超MAN！

雖然他還是摔角選手，但他已經無法達到當年的戰績了，這次他在節目上只吃了2.9公斤的食物就已經臉色痛苦。

大胃王果然還是有年紀的限制呢！有人跟小編一樣喜歡看大胃王比賽的嗎？