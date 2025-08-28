天文台：一號戒備信號至少維持至明早9時
1小時吃下7.2公斤的大胃王始祖 10多年後變成什麼模樣？
1小時吃下7.2公斤的大胃王始祖 10多年後變成什麼模樣？
說到日本大胃王，你第一個想到的是「辣妹曾根」還是超會吃的小巨人「三宅社長」？
早在90年代，日本就推出了第一批的正統大胃王明星，像是新井和響、「赤阪女王」赤阪尊子、「爆炸頭」米山聰 (モハメドヨネ)。
日本節目追蹤了這些大胃王始祖10多年後的生活，一起來看看他們是不是還是一樣這麼會吃！
首先，就是這位擁有無底洞大胃王稱號的「赤阪女王」赤阪尊子
當年她登上電視時已經40多歲，但她還是可以一口氣輕鬆吃掉62盤壽司！
這位連小林尊都相當尊敬的「赤阪女王」，全盛時期甚至可以一次吃下7.2公斤，完全打敗同期的男性！
今年已經60歲的赤阪，現在不但瘦了、還是位可愛的婆婆～
從保險推銷員退休的赤阪說已經超過10年沒有暴飲暴食了，現在她正過著逍遙的單身生活。
節目讓初代女王挑戰喝甜湯，但因為赤阪曾做過盲腸手術導致食量縮小，所以她只喝了6碗（還是很多啊ＸＤ）
雖然還能再繼續吃，不過因為上了年紀，身體健康還是比較重要啊！
接下來是1999年曾經和赤阪一起去美國比賽大胃王的新井和響。
新井不但是首度在電視上展現一口吃兩貫壽司的始祖大胃王，更是2000年熱狗大胃王的世界冠軍，當時他還發明了把熱狗沾水的吃法。
當年可以一次吃下6公斤的大胃王，現在已經成了48歲的歐吉桑。
但看起來好像比之前還更瘦？
因為新井退出大胃王界後開始迷上健身，所以才會有這麼精實的倒三角身材！
節目同樣請他挑戰爆食，雖然速度已經不像當年那麼猛，但他還是吃下了60盤壽司！
新井說，自己現在已經無法像當年那樣大吃了，畢竟大胃王也跟運動一樣需要訓練，沒有訓練的話就會退步。
最後是「爆炸頭」的摔角選手米三聰，16年前才23歲的他一次可以吃下 6.6 公斤份量的食物！
他當年最有名的就是用豪邁的吃法一次吃完一公斤的超大份豬排飯。
16年後，即將40歲的他變得超MAN！
雖然他還是摔角選手，但他已經無法達到當年的戰績了，這次他在節目上只吃了2.9公斤的食物就已經臉色痛苦。
大胃王果然還是有年紀的限制呢！有人跟小編一樣喜歡看大胃王比賽的嗎？
其他人也在看
Netflix《以倖存者之名：深入韓國慘案》近年最可怕卻又超值得看的紀錄片！觀看前請先三思｜影評
幾年前《以神之名：信仰的背叛》不獨於亞洲，更於世界各地取得廣大迴響，揭露南韓邪教的恐怖真面目，來自香港的受害人葉萱大膽揭露攝理教真相，更掀起熱話。《以倖存者之名：深入韓國慘案》最初以《以神之名》的第二季為宣傳重點，但除了攝理教的故事還有後續下文外，全劇均以邪教無關，但這並非缺點。誤以為《以神之名：信仰的背叛》已有夠恐怖，《以倖存者之名：深入韓國慘案》絕對高處未算高，諷刺在上季明明是最恐怖的攝理教故事，已是全劇最光明、最有希望的一個故事，其餘三個故事當是慘絕人寰，壓迫感之強真讓你看得極不安，個人更感是《驚心動魄911》後看過最難受的紀錄片了。無疑，在製作與意義上，這絕對是值得一看的佳作，只是心理上未必人人受得住。Yahoo Movies HK ・ 3 小時前
港男法國被撞墮坡危殆 籌醫療專機回港救治 妻：感謝捐款人士幫助 (更新)
一名到正於法國旅遊的香港女子今日(26日)在社交媒體發文，其丈夫於8月24日(當地時間)在法國霞慕尼(Chamonix)行山時，於山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前留院情況危殆。現急需210萬港元乘醫療專機回港救治，懇請有心人伸出援手，女子及後表示暫時無需要新捐款，感謝捐款人士的幫助am730 ・ 1 天前
盤點南韓演藝圈手足檔！BLACKPINK Jisoo親姊登綜藝、IVE張員瑛、TWICE定延，高顏值基因超強！
金智允＆BLACKPINK Jisoo今年35歲的金智允，過去曾經擔任過大韓航空空服員，目前則是以KOL、參與時尚活動為主，IG的粉絲數高達55萬。張多雅＆IVE張員瑛IVE人氣成員張員瑛因為參加姊姊畢業典禮時被星探挖掘，隨後成為練習生並參加選秀節目《PRODUCE 48》，最後以第1名成績獲得...styletc ・ 3 小時前
英超 ｜BBC：明奈要離開紅魔 否則很快被遺忘
曼聯中場明奈今年出場時間大減，主帥阿摩廉表示他要與隊長般奴爭奪位置。BBC認為他要考慮離隊，否則很快成為被遺忘的人。Yahoo 體育 ・ 21 小時前
劉亦菲慶38歲生日「豪宅客廳意外曝光」！滿地禮物堆成小山 甜美慶生照曝光
8月25日，「神仙姐姐」劉亦菲迎來38歲生日，她在社群平台分享多張慶生照片，隨即引發關注。姊妹淘 ・ 4 小時前
巴黎聖母院鐘樓9月重新開放！限時2日供公眾免費登頂 即睇預約方法
自2019年大火以來，巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）經歷了漫長的修復過程，終於在2024年底重新開放，不過其頂部的鐘樓一直「遊客止步」。2025年9月20日，巴黎聖母院的鐘樓終正式對外開放，並在9月20日和21日這兩天提供免費入場，參觀時間從9am至11pm。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
林志玲自曝難學蔡依林9:30早睡！靠「一食物」臉蛋凍齡20年！
雖然無法像蔡依林一樣養成「9點半睡覺」的黃金習慣，但林志玲在自己的 IG 上也常分享維持美顏的小秘訣！她透露自己特別喜歡吃番茄，因為富含茄紅素與抗氧化營養，對於維持好氣色、讓肌膚更透亮有很大幫助。同時，她也提醒粉絲，夏天炎熱一定要多喝水，才能讓身體保持循環與水...styletc ・ 4 小時前
澳門teamLab優惠買1送1！必睇8,000朵蘭花空中花園、夢幻光影、親子藝術體驗
喜歡影相打卡的朋友，一定不能錯過澳門的teamLab超自然空間，特別適合光影藝術愛好者！teamLab將藝術與科技完美融合打造出的沉浸式互動展覽，澳門teamLab超自然空間自從在澳門威尼斯人開幕以來，就吸引很多旅客朝聖。而Trip.com更在8月29日推出買一送一優惠，人均$139.8就可以入場玩足全日，立即睇優惠詳情啦！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
AKIRA甜讚「娶外國太太很好」！結婚6年幾乎不吵架 林志玲1特質勝過日本女生
日本天團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）近日登上節目，大方分享與台灣名模林志玲的婚姻生活，坦言跨國婚姻反而讓溝通更順暢，兩人結婚6年來幾乎不吵架，甜蜜互動閃瞎眾人。姊妹淘 ・ 1 天前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
曼聯爆大冷負乙組仔 阿摩廉：完全失控
【Now Sports】曼聯在英格蘭聯賽盃爆大冷遭乙組球隊甘士比淘汰，領隊阿摩廉直言球隊失控，亦為球迷感到難過。曼聯周三在落後兩球情況下扳平，最終仍互射12碼敗陣，於賽事次圈出局。領隊阿摩廉賽後承認球隊表現差勁：「我認為較出色的球隊獲勝，較出色的球員落敗，因為任何球隊都可擊敗其他團隊。」「我們完全失控，所以球員說話時顯得吵耳。」他直言球員踢來失方寸且見火氣。「當你看到像今天的事，很難去說明。我就是想說，實在為己隊球迷感到難過。他們對我的支持，協助球隊的支持。我無話可說，我實在難過。」安拿拿今仗需要為失球負責，門將一環仍然儼如死穴，不過阿摩廉沒並怪罪：「當被第4組別的球隊打敗，這不止是門將的問題。」在英超開季兩戰得1分的曼聯，將於周六迎戰般尼。now.com 體育 ・ 11 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
解讀 | 明奈早走早着更好？
曼聯領隊阿摩廉公開表明，明奈要跟般奴費蘭迪斯爭奪正選位置，但上季曼聯60場各項賽事般奴悉數正選上陣，明奈要爭位相當困難。如果明奈明年還想代表英格蘭出戰世界盃的話，實在不宜再在曼聯苦等出場機會，應考慮離隊。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
阿摩廉的思考藝術 解釋不看互射12碼原因
曼聯在聯賽盃互射12碼落敗，爆大冷輸給乙組仔甘士比，紅魔領隊阿摩廉在球員上前主射12碼時，全程坐在後備席頭耷耷唔敢觀看，被紅魔球迷炮轟。事後佢有咁嘅解釋..........Yahoo 體育 ・ 4 小時前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
深度分析：美團一個不能買的致命原因（並非績差）
外賣龍頭美團（3690.HK）績差大跌超過一成，為何不應急於撈底？HK MoneyClub ・ 8 小時前
前亞視小生段偉倫今早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前
曾為亞視小生的段偉倫於今天（27日）早上離世，終年67歲。有傳段偉倫因腎衰竭而病逝，其好友盧惠光回覆傳媒查詢時證實了死訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠
位於大角咀的韓國菜餐廳「新沙洞大排檔」，憑着裝修佈置重現韓國街頭氛圍，一度成為區內人氣打卡熱點。然而，餐廳近日於社交平台上宣布將於9月中正式結業，消息一出令不少常客大呼可惜。為了答謝食客支持，店方現正推出臨別的訂位優惠。Yahoo Food ・ 13 小時前
英偉達營收展望不慍不火 AI熱潮兩年後驚見降溫警訊
英偉達 (NVDA) 對本季營收做出了不溫不火的預測，顯示在人工智慧支出經歷了兩年驚人的繁榮之後，成長正在放緩。鉅亨網 ・ 11 小時前