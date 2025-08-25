大膽邀粉絲換Line 日本放浪男團台北嗨唱

▲放浪一族男團BALLISTIK BOYZ來到台灣開唱，他們不僅嗨唱周杰倫經典情歌，還用中文大膽問台下粉絲：「可以交換LINE嗎？」使得現場尖叫聲不斷。（圖／LDH 愛夢悅 提供）

[NOWnews今日新聞] 日本唱跳男團BALLISTIK BOYZ from 放浪一族（簡稱BALLISTIK BOYZ），昨（24）日在Legacy Taipei開啟了海外亞洲巡迴首場，成員們嗨唱了周杰倫經典情歌〈說了再見〉，甚至還用中文大膽問台下的粉絲：「可以交換LINE嗎？」讓現場尖叫聲不斷。

BALLISTIK BOYZ演出誠意滿滿！唱中文歌還用台語聊天

BALLISTIK BOYZ的演出由最新EP主打〈Stardust Forever〉揭開序幕，接連演唱〈Tenhane -1000%-〉、〈Most Wanted〉等熱門歌曲，瞬間點燃全場氣氛。這已經是他們第五度來台，因此團員特別準備驚喜橋段，用中文、台語和各種幽默巧思，展現滿滿親近感。

在聊天環節中，加納嘉將以「加辣不加醬」自我介紹引來爆笑；日高龍太俏皮喊「Long time no see！我愛冰咖啡，也愛你們」炒熱氣氛；松井利樹則大膽問「可以交換LINE嗎？」全場瞬間尖叫不斷；砂田將宏更是把翻唱歌詞改成「想你的心情，快要撐不住」，把愛意唱進粉絲心裡。

值得一提的是，龍太特別準備了中文歌曲，深情演唱周杰倫的〈說了再見〉，唱完後更脫口而出：「雖然歌名是〈說了再見〉，但我不想說再見。」讓粉絲瞬間心都暖暖的。而深堀未來和嘉將合唱宇多田光〈First Love〉；利樹與將宏則翻唱李浩瑋、派偉俊的〈I Have Myself Sometimes〉，誠意滿滿的選曲展現對台灣粉絲的深厚情感。

▲BALLISTIK BOYZ苦學中文，帶來許多只屬於台灣粉絲的表演。（圖／LDH 愛夢悅 提供）

馬上要再來台灣！參加「潮台北」小巨蛋演唱會

最後BALLISTIK BOYZ以〈SUMMER HYPE〉、〈PASION〉作結尾，還在安可後安排抽獎環節回饋粉絲支持。不僅如此，團員們還預告9月7日將再次來到台灣，到小巨蛋參加「潮台北J-POP NIGHT」拼盤演唱會，承諾會再帶來不同驚喜，最終在不捨氛圍中，為台北場畫下完美句點。

