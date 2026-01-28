大興邨一家3口被斬｜女住戶已駁手筋憂康復能力 房署正安排調遷

屯門大興邨。(資料圖片)

屯門大興邨上周五（23日）發生斬人案，一名60歲男子疑因冷氣「倒汗水」問題深心不忿，趁樓下姓謝父女外出時，持菜將父親斬傷，母親見狀上前奮力阻止，她右手前臂被割傷，經手術後已出院，但擔心日後活動能力受影響；而且一家人飽受威嚇，至今未敢回家，需要到處投宿。她直言無論是「倒汗水」問題，還是鑿穿天花都已經解決，至今也不明白對方動機。

而根據法庭資料，60歲的譚姓被告正留院，案件押後至明天（29日）或他最早出院日期再訊，期間被告交由警方看管。

房屋署今日（28日）回覆傳媒查詢表示，十分關注上周五（23日）在大興邨興昌樓的傷人事件，事件發生後，署方職員即時聯絡受傷家庭作出慰問，並正為他們提供適切協助。房屋署對一切的暴力行為絕對不能接受，並予以強烈譴責，會嚴肅跟進在公共屋邨發生的違法暴力個案，若相關個案抵觸租約條款，會考慮向違法租戶發出遷出通知書。

施襲男子居於受傷家庭的樓上單位，去年8月15日，該租戶首次投訴樓下單位的受襲家庭因使用冷氣機而導致其單位地板出現冷凝水（俗稱倒汗水）。收投訴後，屋邨辦事處職員立即到雙方單位視察，確認冷凝水情況僅出現在樓上單位的小部分地方，而且情況並不嚴重，遂盡力協助雙方單位改善冷凝水問題。屋邨辦事處職員並為樓上租戶提供吸水毛巾及小型吸濕器，以幫助吸走地面濕氣，令冷凝水的情況有所改善。

其後，房署於8月19日接獲樓下單位租戶投訴，指樓上租戶損壞地台，令樓下單位的天花亦出現約一厘米直徑的小孔洞，租戶已報警處理。屋邨辦事處職員知悉事件後，全力配合警方調查，並協助警方在單位現場調查，同時房屋署職員亦到樓下單位向租戶作出慰問，並協助清理由孔洞跌下的小量砂礫。

由於受損小孔只有一厘米直徑，屬非常輕微損毀，而且十分容易修補，屋邨辦事處翌日便已完成修補工程，事發後，樓上租戶表現悔意，並且承諾不會再犯，屋邨辦事處職員考慮到該租戶只是一時衝動及初犯，基於情理法兼備的考慮下，決定給予一次改過機會，所以不追究樓上租戶破壞公物一事。雖然署方並沒有就破壞天花事件進一步追究，但就事件向該租戶發出警告信，並嚴肅警告租戶日後若再次違反租約規定，署方會考慮收回單位。

