大舖狂減 $1,700！HUAWEI Pura 80 Pro 低至 $5,988 入手！再送 FreeBuds Pro 4 耳機 + 磁吸流動電源!
最近某大舖網店推出一個相當吸引的優惠，今次主角是 HUAWEI Pura 80 Pro，該機由原價 $7,688，直接落到 $5,988，足足減咗千七蚊，提供紅、白、黑三款顏色。
而且今次減價後，仲跟兩樣實用贈品，分別是價值 $1,549 的 FreeBuds Pro 4 真無線耳機及價值 $199 的 10000mAh 磁吸流動電源。
規格方面，HUAWEI Pura 80 Pro 採用 6.8 吋 LTPO OLED 屏幕 (1276 x 2848)，支援 120Hz 智能動態更新率。配備 Kirin 9020 處理器，內置 12GB RAM 同 512GB ROM。電池容量有 5170mAh，支援 100W 有線快充同 80W 無線快充。
至於拍攝效能上，HUAWEI Pura 80 Pro 搭載三鏡頭組合包括 5000 萬像主鏡頭、4800 萬像長焦鏡頭及 4000 萬像超廣角鏡頭，前置則有 1300 萬像自拍鏡頭等。(網店連結)
