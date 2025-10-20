焦點

三號風球至少維持至周二下午 6 時

大舖狂減 $1,700！HUAWEI Pura 80 Pro 低至 $5,988 入手！再送 FreeBuds Pro 4 耳機 + 磁吸流動電源!

最近某大舖網店推出一個相當吸引的優惠，今次主角是 HUAWEI Pura 80 Pro，該機由原價 $7,688，直接落到 $5,988，足足減咗千七蚊，提供紅、白、黑三款顏色。

而且今次減價後，仲跟兩樣實用贈品，分別是價值 $1,549 的 FreeBuds Pro 4 真無線耳機及價值 $199 的 10000mAh 磁吸流動電源。

規格方面，HUAWEI Pura 80 Pro 採用 6.8 吋 LTPO OLED 屏幕 (1276 x 2848)，支援 120Hz 智能動態更新率。配備 Kirin 9020 處理器，內置 12GB RAM 同 512GB ROM。電池容量有 5170mAh，支援 100W 有線快充同 80W 無線快充。

至於拍攝效能上，HUAWEI Pura 80 Pro 搭載三鏡頭組合包括 5000 萬像主鏡頭、4800 萬像長焦鏡頭及 4000 萬像超廣角鏡頭，前置則有 1300 萬像自拍鏡頭等。(網店連結)

英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加

TechRitual ・ 21 小時前
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬

TechRitual ・ 16 小時前
科技富豪興建末日避難所的原因探討

TechRitual ・ 22 小時前
OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!

OPPO 於日前在國內發表新一代旗艦 Find X9 系列。而當中最高規格的 Find X9 Pro 水貨已於近日到港，首叫價7千中!

Mobile Magazine ・ 11 小時前
COPY OF 《寶可夢》第10世代正傳內容遭爆料！連第11世代都已規劃上市日？

《寶可夢》近期歷經了一次大規模的洩漏事件，除了第 10 世代的遊戲內容遭到爆料之外，就連可能還很遙遠的第 11 世代都有消息，內部預期會在 2030 年推出。

Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Gamma 3.0 強勢登場：ZERO 美感都做到！一文睇晒 AI PPT 三大核心更新

如果你為做PPT而通宵達旦，甚至覺得自己「ZERO 美感」？唔使擔心，Gamma 3.0 就係你嘅救星。過去一年，AI PPT工具的市場競爭激烈，但 Gamma AI 始終以其直觀操作和強大生成能力，穩坐「神級」寶座。 根據官方發佈與權威科技媒體如 Geeky Gadgets 的報導，這次更新旨在徹底解決製作PPT過程中的三大痛點：靈感枯竭、耗時的格式調整，以及內容與設計的脫節。DotAI 團隊今次為大家深入實測，一篇文睇晒三大核心更新，教你如何告別傳統PPT軟件，真正實現「與 AI 對話式協作，一鍵生成專業PPT」的夢想。

DotAI ・ 10 小時前
Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計

TechRitual ・ 5 小時前
咖啡因抑鬱症是什麼？新生代情緒殺手，社交平台重度用家不看IG會不安...9大症狀你中幾多？

咖啡因抑鬱症又名SNS抑鬱症，這個單詞最近成為韓國的熱議話題。雖然名字叫咖啡因抑鬱症，但這個新興的心理問題卻並非因飲用咖啡過量引起，而是指由於過度使用SNS而造成的情緒低落。

Yahoo Style HK ・ 10 小時前
Amazon優惠｜Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$740 免運費入手

Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
國安機關掌握美國攻擊授時中心「鐵證」，漏洞源自某境外品牌手機

據央視新聞報導，國家安全機關近日破獲了一起由美國國安局發起的特大網路攻擊案，據稱相關部門已經掌握了對方攻擊入侵中國國家授時中心的「鐵證」。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台

近期有日本投資銀行的報告顯示，iPhone Air 銷情未符合預期，令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla 考慮不再隨車輛附送鑰匙卡

據報導，Tesla 正在考慮未來是否仍然在其車輛中提供鑰匙卡。這一可能性引發了市場的廣泛關注，因為鑰匙卡一直是 […]

TechRitual ・ 22 小時前
Amazon優惠｜Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史低價，HK$610 入平價潮酷智能手錶

想要一款外觀別緻的智能錶但又不想付出太大代價？那不妨看看 Nothing 旗下平價品牌正在以歷史低價促銷的 CMF Watch 3 Pro。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前

iPhone 17上市初期在中美市場銷量比前代高出14% 基礎款機型人氣大增

Bloomberg ・ 11 小時前

iPhone 17在中美銷售量較前一代高出14%

Counterpoint Research數據顯示，蘋果(AAPL.US)iPhone 17系列在美國及中國上市首十天的銷售額較 iPhone 16系列高出14%。當中，基本版iPhone 17的需求勝出去年，相信是受惠於螢幕升級，更多儲存空間以及採用A19晶片。 Counterpoint Research表示，消費者對基本版iPhone 17反應熱烈，在中國的初步銷量是iPhone 16的兩倍，而且進入10月後的勢頭仍然持續良好。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 12 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！

福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！

Japhub日本集合 ・ 6 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動　具體轉向地點時間存在變數

【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表

on.cc 東網 ・ 12 小時前
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面　尾翼與機身分離　民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo

阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡。網上有片段直擊事發現場情況，見到肇事貨機滯留在跑道外海面，逃生滑梯打開，機身有損毀痕跡。另外，片段亦見到貨機的尾翼跟機身已經分離。

Yahoo新聞 ・ 14 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球　至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo

天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情​

香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]

姊妹淘 ・ 7 小時前