沙律食譜｜大蝦羽衣甘藍脆片沙律

羽衣甘藍營養價值好高，用空氣炸鍋做成脆片，小朋友會好喜歡，再加上大蝦做成沙律更加有營養。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
羽衣甘藍 250克
急凍虎蝦 9隻（隨自己喜歡）
沙律醬 適量
粉紅岩鹽 少許
鹽 1茶匙
作法:
1 ：
羽衣甘藍脆片伴上大蝦，再加入粉紅岩鹽和沙律醬，即完成。
