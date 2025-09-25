英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王
隨著秋冬的到來，一件好看的風衣／大衣不只是保暖的利器，更是整體造型的靈魂核心。不少時髦女星紛紛披上大衣、演繹秋冬魅力，優雅、率性、甜美，風格之多變，簡直讓人一秒入坑。這次就從五位時尚女星的大衣穿搭中，拆解她們的造型秘訣，穿出溫暖又吸睛的時髦態度。
女星大衣穿搭：Alexa Chung示範It Girl 的高段位街拍感
說到大衣穿搭的模範生，怎麼能少了時尚圈的英倫女神 Alexa Chung？這次她選擇Longchamp x Gloverall的海軍藍粗呢牛角大衣，在倫敦街頭大展優雅隨性。這種復古元素滿點的牛角釦設計，搭配挺括的剪裁，正是英倫老派與現代時尚的完美結合。再加上一只黑色 Longchamp Epure Cabas 皮革包，低調又不失氣場！
女星大衣穿搭：T-ara孝敏穿上粗呢牛角大衣，打造俐落摩登
來自韓國女團 T-ara 的孝敏 也選擇了同一款 Longchamp x Gloverall 的海軍藍聯名大衣，但她演繹出的是另一種風格—俐落的都會女子。剪裁合身的大衣，讓整體造型顯得極具效率與風格。
女星大衣穿搭：鄭恩彩以寬襬大衣，秀出率性俐落的機場穿搭
在韓國演技派女星中，以「高冷＋溫柔」著稱的鄭恩彩，穿著Burberry羽米色Ellingham修身寬襬輕便大衣現身機場，比例與飄逸感之間取得完美平衡。手拎 皂白色小型 B Clip 包款，展現率性俐落之風範！
女星大衣穿搭：李一桐粉嫩短大衣，甜美與洗鍊的完美交集
中國女星李一桐大膽嘗試少見的粉嫩色系Longchamp短大衣，搭配蓬鬆的材質與落肩設計，高質感的版型與材質，不只是萌感加倍，更瞬間將氣場柔化，舉手投足間滿是甜美、精緻洗鍊。
女星大衣穿搭：張婧儀以黑色大衣，打造知性浪漫
中國新生代氣質代表張婧儀，選擇一件Burberry 黑色 Fitzrovia 風衣，經典剪裁與挺括質感讓她氣質瞬間上升三個段位。搭配 Highlands 保齡球包與 Thomas 泰迪熊吊飾，為整體注入了一絲童趣與幽默，完美展現知性女子的多面性格。
