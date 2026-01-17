大角咀兩男子街頭互毆 箍頸拉扯打作一團

【on.cc東網專訊】昨日(16日)傍晚6時許，有市民報案，指大角咀欅樹街與博學里交界，有兩名男子在街頭打鬥。警員接報趕至時，卻未見到2名打鬥的男子。

事後，社交網流傳一條8秒長的打鬥影片，顯示2名分別穿深色及藍色衫男子，在行人路上打鬥。當中深色衫男子按低藍衫漢，不斷拳打其頭背，藍衫漢隨即作出反擊，往深色衫男子的頭面猛打，然後雙方箍着對方頭頸拉扯，影片到此結束。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】